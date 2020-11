Objasnio je zašto zazire od društvenih mreža, mnogi će se od vas s njim potpuno složiti

Po čemu je poznat prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije, 27-godišnji Simon Sluga koji će danas braniti za Hrvatsku u Istanbulu? Ima toga dosta; primjerice, Simon je prvi i jedini Porečanin koji je ikada zaigrao za vatrene. Zatim, bio je prvi hrvatski vratar koji je izravno iz hrvatske lige otišao u englesku, i tamo, za razliku od Mateja Delača, branio. Podsjetimo, Stipe Pletikosa (Tottenham) i Lovre Kalinić (Aston Villa) na Otok su došli okolnim putovima, preko Ukrajine, odnosno Belgije.

Barišić mu zabio s bijele točke

Sluga je i vratar koji je u karijeri obranio samo pet jedanaesteraca, među ostalim Daniju Olmu u finalu Kupa Rijeka – Dinamo te jedan i velemajstoru te discipline Ivanu Krstanoviću, a među ostalim jednom je kapitulirao i pred drhtavom nišanskom spravom Mije Caktaša. Jedan penal zabio mu je i njegov suigrač u reprezentaciji Borna Barišić. Tko zna sjećaju li se obojica toga dvoboja...

Simon Sluga je temelje vratarskoga zanata ispekao u Dinamu, u koji je došao kao 14-godišnjak, kod trenera Željka Pakasina. Iz Poreča ga je u Zagreb bio doveo menadžer Davor Šimegi.

– Sjećam se Simona kao dječaka. Došao nam je iz porečkog Jadrana kao neobrađen materijal i u tom trenutku možda nije nagovještavao veliki vratarski talent. Pa ipak, inzistirao sam da ostane, da radi s nama i napreduje, što mi je iz današnje perspektive jako drago. No, on nije bio naš prvi vratar jer smo imali nevjerojatno darovitog Olivera Zeleniku. Ali ga je Sluga nadmašio – kazao je Pakasin.

Kao i brojnim drugim reprezentativcima, i Slugi je kao uzletna pista poslužila Lokomotiva. Na Kajzerici je proveo sezonu 2014./2015. i 28 puta nastupio u Kupu i prvenstvu. Trener mu je bio nekadašnji veliki vratar Tomislav Ivković.

– Sluga je kod nas bio na posudbi kao igrač Rijeke. Pamtim ga kao igrača izraženog karaktera, radnika, borca, dečka koji živi za svaki trening i posvećen mu je kao da mu je zadnji u životu – priča Ivković o Dalićevu izabraniku.

Jeste li u Slugi vidjeli vratarski kapacitet za reprezentaciju?

– Simon je fantastičan klupski golman jer je karakteran, lider koji ima sposobnost vođenja i organiziranja momčadi. Ne bih gledao na utakmicu s Turskom kao na neku probu za Simona i uopće ga ne treba promatrati kroz prizmu samo jedne utakmice. Ako slučajno i pogriješi u njoj, ne treba od toga raditi dramu. Vratare se ocjenjuje po kontinuitetu branjenja – ističe Ivković.

Sluga je trenutačno drugi hrvatski vratar po stažu u nekom engleskom klubu. Ima 45 nastupa u dresu Luton Towna, dok je Ivan Katalinić između 1980. i 1983. u 48 navrata čuvao mrežu Southamptona.

– Simon je, očekivano, imao tešku prvu sezonu u Engleskoj. Napravio je neke propuste i izgubio poziciju. Ali, to je baš situacija za njega, ona u kojoj do izražaja dolazi taj njegov karakter. U toj bespoštednoj borbi, u toj nevjerojatno teškoj ligi u kojoj svi daju 300 posto i idu glavom na kopačku, preživljavaju samo najčvršći. I evo, Simon se izborio za poziciju prvoga vratara Lutona, stekao je samopouzdanje i dobio kontinuitet. Uz to, on je fenomenalan dečko za grupu, poticajan za sebe i sve oko sebe – zaključio je Ivković.

Simon Sluga jedini je reprezentativac iz šampionske Rijeke (u međuvremenu otpali su Andrijašević, Mitrović, F. Bradarić i Mišić), dio karijere proveo je u Juventusu, gdje je učio od legendarnoga Buffona, a na Dalićevu popisu jedini je igrač iz drugoligaškoga kluba. I prvi vratar u povijesti reprezentacije koji jedinicu preuzima kao nominalno drugoligaški igrač.

Ne voli društvene mreže

Simon Sluga jedinstven je nogometaš i po nekim životnim nazorima. Primjerice, jedan je od rijetkih nogometaša koji zazire od društvenih mreža. Jednom nam je otkrio kako se s njih “skinuo”...

– S 21 godinom ugasio sam Facebook, potom je Instagram počeo biti hit. Imao sam ga i koristio zbog neke zafrkancije s dečkima ili da se čujem s osobama čiji broj telefona nemam. Međutim, smatram se “starom školom”; jednostavno, shvatio sam da to nije svijet za mene. Evo, kad ti je dosadno, prva stvar koju radiš je da uzmeš telefon.

Dao sam si zadatak; ajde da kad se probudim prvo pogledam kroz prozor pa tek onda u mobitel! Počelo mi je kod sebe, a onda i kod svih drugih to ići na živce, da smo svi cijelo vrijeme na telefonima. Puno ljudi se tako pretvara, vode neki paralelni život, kao fol nešto tamo lajkaju, komentiraju, a na ulici se i ne pozdrave.

I onda sam odlučio; čiji broj imam, s njim ću se čuti. Ne treba mi nikakva društvena mreža, i ne fali mi to uopće. Dapače, bez toga mi se poboljšao život i imam puno manje briga – kazao nam je Sluga u jednom intervjuu.