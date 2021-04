Obitelj Ravenščak nastupa na WRC Croatia, otac i kći natječu se protiv sina

Hrvatska će sljedećih nekoliko dana uz predizborna prepucavanja i obećanja slušati i zvuk automobilskih motora. Naime, danas je počela treća utrka Svjetskog prvenstva u reliju – WRC Croatia.

Najpoznatiji vozači relija današnjice stigli su u Hrvatsku, a vozit će se lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba. U natjecanju će sudjelovati i šest hrvatskih vozača: Viliam Prodan, Martin Ravenščak, Krešimir Ravenščak, Ivica Siladić, Mateo Butorac i Željko Magličić.

Vozimo samo za užitak

A nama je zanimljiva obitelj Ravenščak jer Krešimir (55) za suvozačicu ima svoju kćer Doru (27), a njegov sin Martin (24), Dorin brat, natjecat će se protiv njih sa suvozačem Tomislavom Tomaškovićem. Obje posade voze Ford Fiestu i natječu se u klasi Rally4.

– WRC je prvi put došao u Hrvatsku i tu smo priliku jednostavno morali iskoristiti. To nam je i prva WRC utrka, već dva dana smo od 7 do 19 sati u autu i pregledavamo brzince, popisujemo. Trebalo je riješiti i jako puno papirologije. Trenirali smo prije, ovaj vikend, bili smo i na stazi u Novom Marofu, a koliko smo se uspjeli pripremiti vidjet će se na utrci – rekla je Dora i otkrila i kakva je situacija kod kuće.

– Podbadanja i oklada ima uoči svake utrke jer se natječemo u istoj klasi. Uvijek onaj tko izgubi mora platiti ručak, nije to ništa strašno. Glavno da jedni i drugi završimo utrku. Cilj nam je jedino doći do cilja. WRC je za nas kao da prvi put trčimo i idemo se natjecati s Usainom Boltom. Baš nas briga hoćemo li stići Bolta ili ne, bitno je da dođemo do cilja. Sada vozimo isključivo za užitak.

Tko će biti bolji u obiteljskom duelu?

– Vozim s tatom, ali ne mogu baš birati strane. Tata ima drukčija iskustva od brata, on je vozio takve dugačke staze, a brat ima više iskustva u kartingu, možda će bolje od tate pogoditi neke putanje u zavojima.

Kako na sve to gleda mama?

– Mamu Blaženku je strah za nas, ona ne gleda utrke, ali je naša najveća navijačica. Ona je i sada s nama u boksu i ispunjava svaki naš prohtjev. Što zamislimo, ona ostvari. Ona je naša zen i tampon-zona koja uvijek smiri cijelu situaciju.

– Sljeme, s kojeg se spušta u Zagorje i Kumrovec, nam je poznao, na toj stazi vozi se i u prvenstvu Hrvatske pa je znamo. No, na svim bi rutama moglo biti sklisko i blatno, jedino to može biti neugodno – kaže suvozačica iz Svete Nedjelje i dodaje:

– Potpuno smo svjesni u koliko velikom natjecanju sudjelujemo. To nam je ostvarenje sna, obiteljski smo svi zajedno u nečemu tako velikom. To je za nas kao da vozimo formulu 1.

A formula 1 pa i WRC utrka nisu jeftine, posade to dobro znaju.

– Financijski nam je bilo jako teško, a još činimo i dvije posade. Slabi je interes sponzora u Hrvatskoj, reli kod nas nije prepoznat. Uglavnom se financiramo sami, uz tek ponekog sponzora. Koštalo nas je sve to oko 40 tisuća eura, bez automobila – zaključila je Dora.

Prijenos u 150 zemalja

No, dok obitelj Ravenščak želi uživati i doći do cilja, mnogi jednoj drugoj hrvatskoj posadi, onoj koju čine Viliam Prodan i Zoran Raštegorac, predviđaju borbu za jedno od prva tri mjesta.

Što se samog relija tiče, recimo još da su na Zagrebačkom velesajmu ekipe vozača smještene u velikom servisnom parku, gdje je sagrađen pravi mali automobilistički grad. U njemu se natjecatelji brinu o svim detaljima vezanim za automobile, a događaj će online ili uživo pratiti oko 1500 novinara i snimateljskih ekipa iz cijeloga svijeta.

U Hrvatsku je došlo više od 200 stranih novinara i snimatelja, što je dosad najviše predstavnika svjetskih medija na nekoj sportskoj manifestaciji u Hrvatskoj.

Osim toga, utrka će biti uživo prenošena u više od 150 zemalja, a taj sportski spektakl dostupan je i domaćim gledateljima na programu Hrvatske radiotelevizije i Arena sporta, kao i preko WRC+servisa.