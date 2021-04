Novi pokolj u SAD-u: Bivši NFL igrač ubio pet osoba pa presudio sebi

Bivši obrambeni igrač u američkoj profesionalnoj ligi u američkom nogometu NFL Phillip Adams (32) ubio je pet osoba u Rock Hillu u američkoj saveznoj državi South Carolini prije no što je počinio samoubojstvo.

Adams je ubio doktora Roberta Lessliea (70), njegovu supruugu Barbaru (69), njihovo dvoje unučadi Adah (9) i Noaha (5) te Jamesa Lewisa (38) prije no što je presudio i sebi.

Adams je bio pacijent doktora Lessliea, a ubojstva je počinio u njegovoj ordinaciji gdje je ostavio i jednu teško ozlijeđenu osobu.

Tijekom karijere u NFL-u od 2010. do 2015. godine Adams je odigrao 78 utakmica za New England Patriotse, Seattle Seahawkse, Oakland Raiderse, New York Jetse, Atlanta Falconse i San Francisco 49erse.