Novi kralj Sljemena: Tužan sam zbog ovoga što se dogodilo u Hrvatskoj, vidio sam razrušene kuće

Linus Strasser u srijedu je postao prvi njemački skijaš koji je pobijedio u slalomu na sljemenskom Crvenom spustu, a do nje je stigao ispred dvojice Austrijanaca, Manuela Fellera i Marca Schwarza, koji su zaostali deset, odnosno 16 stotinki.

Iako je bio zadovoljan svojom drugom vožnjom, Strasser nije pomišljao da će to biti dovoljno za pobjedu.

"Kad sam došao do cilja u drugoj vožnji i vidio prednost od 46 stotinki, znao sam da je to dobro, jer nisam napravio veću pogrešku. Pomislio sam da bi bilo lijepo završiti na postolju, ali nisam pomišljao da bih mogao pobijediti. Kad je Feller došao do cilja i kad sam znao da sam na postolju, iz mene je izašlo veselje, a ne frustracija. Zato sam onako reagirao. Nisam mislio da će Noel biti iza mene. Bio je gotovo sekundu ispred mene, a skijaš je najviše klase u slalomu. Mislio sam da će lakoćom pobijediti", rekao je prvi muški pobjednik iz Njemačke, a drugi ukupno na Trofeju Snježne kraljice, pridruživši se Mariji Riesch, sljemenskoj kraljici iz 2009.

Strasser je nastavio niz različitih pobjednika u ovoj sezoni, nakon Ramona Zenhaeserna u Alta Badiji i Henrika Kristoffersena u Madonni di Campiglio.

"Ova zima je za mene prilično posebna. U slalomu i veleslalomu ima toliko momaka koji su sposobni pobijediti. To čini svaku utrku posebnom i jako zanimljivom. Imali smo trojicu različitih pobjednika na tri utrke i tko zna što će se dogoditi u Adelbodenu. Čini mi se da bilo tko od prvih 15 može pobijediti u ovom trenutku."

I 28-godišnjeg Nijemca je iznenadio rezultat hrvatskih skijaša.

"Šalilo sam se s kolegom iz reprezentacije po tom pitanju, jer Istok je imao loše rezultate u posljednjih godinu dana, Kolega je još uvijek mlad i ima loš startni broj, a onda dođe Zagreb i svi 'polude'. Ali, nema ničeg boljeg od toga da Hrvati dobro skijaju u Zagrebu."

Ni Strasser nije imao dvojbi oko dolaska u Zagreb, iako su i do njega stigle slike tragičnih posljedica potresa koji su pogodili središnju Hrvatsku.

"Nisam se plašio, ali sam jako tužan zbog toga što se dogodilo. Vidio sam Zubčićev intervju za vrijeme potresa, vidio sam razrušene kuće."

U takvim uvjetima, uz sve dodatne izazove, Strassera je impresionirala ovogodišnja organizacija Snježne kraljice.

"Organizacija je bila briljantna. Uvjeti za pripremu staze su bili teški i sjajno je vidjeti strast ljudi koji su doveli stazu u jako dobro stanje. Hvala im na tome."

I to je bio jedan od elemenata koji su ga doveli do trona, donijeli mu krunu i plašt sljemenskog slalomskog kralja.

"Bila je čudna situacija. Dojmovi su se nakon nekog vremena slegli, ali emocije su još uvijek navirale. Obično je na Sljemenu sve puno ljudi s kojima to možeš podijeliti, ali sad nije bilo nikoga. To je bilo čudno, ali pobjeda je tu, a i emocije će ostati."

Strasser je pobijedio ispred "vječitog drugog", svog velikog prijatelja Austrijanca Manuela Fellera, koji još uvijek čeka na svoju prvu pobjedu, a ona mu je u srijedu pobjegla za deset stotinki.

"U ovom se sportu radi o stotinkama. Da nije tako, onda bi imali desetoricu pobjednika", rekao je Feller kojemu je u Alta Badiji nedostajalo čak i manje, osam stotinki, do pobjede. No, kad ga je već netko pobijedio, Austrijanac je bio sretan da je to baš Linus Strasser.

"Odrastao je u mojoj kući, znamo se još iz dječačkih dana. Dugo se natječemo i zato sam sretan zbog njega."

Na Sljemenu je Feller već bio i treći pa mu za kolekciju nedostaje još samo pobjeda.

"Uvijek sam ovdje skijao dobro, bio brz. Možda je samo pitanje vremena, a možda se nikad neće dogoditi. Najvažnije je zabavljati i ne misliti o stotinkama."

Austrijski skijaši uvijek su pod pritiskom velikih očekivanja, a posebno u doba "nakon Marcela Hirschera".

"Ne možeš se uspoređivati s Marcelom. Nitko ne može uskočiti u njegove pancerice. On je pobjeđivao u gotovo svakoj utrci. Skijaška smo nacija, žele da pobjeđujemo. Mi se trudimo."

Iako nije pobijedio, na Sljemenu je ipak osvojio nešto što do sada nije imao - crveni dres vodećeg u slalomu koji će nositi u nedjelju u Adelbodenu.

"Prvi put ću imati crveni broj. Mislit ću da sanjam. Trebat će se naviknuti, ali nemam puno vremena. Dolazi Adelboden, jedna od najizazovnijih staza. Ponovno će najbrži pobijediti. Drugačiji će biti uvjeti, bit će hladnije. Pokušat ću zadržati taj broj."

I Fellera su pogodile slike potresa, ali ga nisu preplašile.

"Vidio sam slike, bile su užasne. Vidio sam i Zubčićev intervju u kojem se vidjelo da je prestrašen. Nije teško odvojiti novac za ljude koji su teško pogođeni. Nadam se da će ponovno dobiti svoje domove i pridružiti nam se sljedeće godine", poručio je simpatični Austrijanac.

Njegov sunarodnjak Marco Schwarz prvi je put završio sljemensku utrku na postolju.

"Konačno. Prije dvije godine sam vodio, pa izletio u drugoj vožnji. Volim ovu stazu. Bilo je teško, grbavo, soljeno. Zadovoljan sam trećim mjestom."

Ostao je samo 16 stotinki iza pobjednika i zna gdje je izgubio moguću priliku za pobjedu.

"U oba slaloma sam gubio na ravnom, iako mi to inače odgovara."

Sljemenski rezultat Schwarz vidi kao dobar poticaj za nastavak sezone.

"Dobro se osjećam u slalomu, sad želim popraviti i veleslalom. Veselim se i spreman sam."

