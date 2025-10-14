Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
CIJENE NOGOMETAŠA

Nove vrijednosti igrača u Bundesligi: Vatrenom cijena skočila za 50 posto

Bundesliga - Bayern Munich v Hamburger SV
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.10.2025.
u 18:01

Najskuplji hrvatski nogometaš u Bundesligi je i dalje Josip Stanišić iz Bayerna koji je procijenjen na 32 milijuna eura

Transfermarkt je ažurirao cijene za sve igrače koji nastupaju u Bundesligi, a promijenjene su cijene petorice hrvatskih nogometaša. Najviše valja istaknuti mladog Luku Vuškovića koji u njemačkom velikanu HSV-u igra na posudbi iz Tottenhama. 18-godišnjem hrvatskom stoperu cijena je skočila za čak 50 posto, s 12 na 18 milijuna eura.

Taj podatak stiže samo kao potvrda dobre forme igrača s jednim nastupom za A selekciju Hrvatske. Vušković je za HSV dosad upisao četiri nastupa u Bundesligi te postigao jedan pogodak, a često je među najbolje ocijenjenim igračima svoje momčadi.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

Porast cijene upisao je i napadač Freiburga Igor Matanović koji je na početku sezone vrijedio pet milijuna eura, a to je sada poraslo na sedam. Cijena je skočila i mladom Patriceu Čoviću iz Werdera. 18-godišnji ofenzivni veznjak ove sezone skupio je već sedam nastupa u dresu kluba iz Bremena zbog čeka sada vrijedi četiri milijuna eura, milijun i pol više nego na početku sezone.

Pad cijene doživjeli su samo Marin Ljubičić i Josip Juranović koji su na početku sezone vrijedili četiri milijuna eura, a sada vrijede milijun manje. Najskuplji hrvatski nogometaš u Bundesligi je i dalje Josip Stanišić iz Bayerna koji je procijenjen na 32 milijuna eura, a na drugom mjestu je Vušković dok Lovro Majer s vrijednosti od 17 milijuna eura uzima 'brončanu medalju'.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Bundesliga cijena transfermarkt Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još