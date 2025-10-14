Nove vrijednosti igrača u Bundesligi: Vatrenom cijena skočila za 50 posto

Transfermarkt je ažurirao cijene za sve igrače koji nastupaju u Bundesligi, a promijenjene su cijene petorice hrvatskih nogometaša. Najviše valja istaknuti mladog Luku Vuškovića koji u njemačkom velikanu HSV-u igra na posudbi iz Tottenhama. 18-godišnjem hrvatskom stoperu cijena je skočila za čak 50 posto, s 12 na 18 milijuna eura.

Taj podatak stiže samo kao potvrda dobre forme igrača s jednim nastupom za A selekciju Hrvatske. Vušković je za HSV dosad upisao četiri nastupa u Bundesligi te postigao jedan pogodak, a često je među najbolje ocijenjenim igračima svoje momčadi.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Porast cijene upisao je i napadač Freiburga Igor Matanović koji je na početku sezone vrijedio pet milijuna eura, a to je sada poraslo na sedam. Cijena je skočila i mladom Patriceu Čoviću iz Werdera. 18-godišnji ofenzivni veznjak ove sezone skupio je već sedam nastupa u dresu kluba iz Bremena zbog čeka sada vrijedi četiri milijuna eura, milijun i pol više nego na početku sezone.

Pad cijene doživjeli su samo Marin Ljubičić i Josip Juranović koji su na početku sezone vrijedili četiri milijuna eura, a sada vrijede milijun manje. Najskuplji hrvatski nogometaš u Bundesligi je i dalje Josip Stanišić iz Bayerna koji je procijenjen na 32 milijuna eura, a na drugom mjestu je Vušković dok Lovro Majer s vrijednosti od 17 milijuna eura uzima 'brončanu medalju'.

VEZANI ČLANCI: