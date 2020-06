Novčane nagrade na turnirima mogle bi biti značajno smanjene

Tenisači moraju očekivati značajno smanjenje novčanih nagrada na teniskim turnirima kada se sezona nastavi, izjavio je španjolski tenisač Feliciano Lopez.

Lopez, osvajač sedam ATP naslova i direktor turnira u Madridu, smatra da će novčani fondovi za nagrade sljedeće sezone biti dosta pogođene, prenosi BBC.

"Tvrtke i sponzori morat će otpuštati zaposlenike", kazao je. "To se događa svugdje u svijetu i prva stvar koje se odriču su sponzorstva tako da će to masovno pogoditi i tenis".

"Moramo shvatiti da tenis više neće biti isti, barem jednu, dvije ili tri godine. Ne znam kako dugo", kazao je Lopez koji bi se u normalnim uvjetima pripremao za obranu naslova u Queen's Clubu.

"Igrači moraju shvatiti da će biti značajnog smanjenja novčanih nagrada. Vidim scenarij gdje će turniri preživjeti samo sa značajnim smanjenjem novčanih nagrada i to ne samo ovu godinu, nego i sljedeće godine."

Teniska sezone je suspendirana do 1. kolovoza, ali raspored još nije objavljen, nego se to očekuje ovaj tjedan.

US Open će se vjerojatno igrati u New Yorku od 31. kolovoza, iako su neki tenisači poput Novaka Đokovića, Nicka Kyrgiosa, Simone Halep i Rafaela Nadala izrazili suzdržanost zbog strogih mjera kojima je cilj spriječavanje širenja koronavirusa.

"Ja osobno bih išao igrati na US Openu i mislim da većina tenisača to želi", rekao je Lopez.

"Također znam da su organizatori US Opena svjesni da dosta tenisača ne želi doći tamo i igrati. No mislim da US Open ne ovisi samo o vodećim tenisačima. Moje je mišljenje da oni planiraju organizirati turnir uzimajući u obzir činjenicu da neki tenisači možda neće igrati", dodao je.

Na kraju je napomenuo da je "uvjeren" da će se Madrid Open održati sredinom rujna s otprilike 30 do 40 posto publike.