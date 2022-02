Novak Đoković se želi vratiti u Australiji, ali... "Nisam ništa slično doživio kao ono tamo"

Novak Đoković nakon velikog i iskrenog intervjua za BBC, progovorio je i za RTS, s posebnim osvrtanjem na sve ono što se događalo u Australiji. Od ispitivanja do hotela za imigrante te općenito tretmana kakav, smatra, nije zaslužio.

- Nije mi bilo lako, htio sam biti u finalu. Morao sam ga gledati zbog okolnosti kod kuće iako nisam htio. Sin i supruga su zdušno navijali, svatko za drugog igrača, pa sam moramo gledati s njima, ali sam se emotivno distancirao, za razliku od njih - izjavio je Đoković i dodao da mu se finalist Daniilo Medvedev javio nakon poraza od Rafaela Nadala:

- Jako je dobar dečko s kojim imam iznimno pozitivan i prijateljski odnos, dosta sam trenirao s njim kad se probijao iz juniorskih u seniorske vode. Ne bih ulazio u sadržaj poruke, ipak je to nešto privatno. U svakom slučaju, on je podržao mene i ja njega.

Ponovno je prepričao da se zarazio koronavirusom na utakmici Crvene zvezde i Barcelone pa se odmah dan nakon testirao. I sad zna da je pogriješio što se odlučio odazvati na intervju francuskog L'Equipea.

- To je velika pogreška i stojim iza toga. Imam razloge zašto sam otišao na taj intervju. Prije svega zbog razgovora s gospodinom Franckom Ramellom s kojim imam sjajan odnos. Greška je, postavio sam se sebično, priznajem. Ne očekujem da će mi svi oprostiti ili shvatiti zašto sam napravio to. Razumijem i njih.

Što se medicinskog izuzeća temeljem preboljenja koronavirusa tiče, još se čudi gdje je nastao problem.

- Nisam imao dilemu, razmišljao sam o tome da ne odem dok se nije pojavila mogućnost o medicinskom izuzeću. Uručili su ih 20, a ja sam ga dobio na temelju statusa nedavne infekcije koronavirusom. Taj razlog imali smo nas troje, češka tenisačica Renata Voračova, hrvatski trener Filip Serdarušić i ja.

Ne zna je li razlog cijeloj drami to što se oglasio uoči putovanja u Australiju, no tvrdi da je odgajan kako bi bio iskren i otvoren pa ne zna zašto je to problematično. Uz to, kazao je da ni u jednom trenutku nije tražio privilegiran status, čak ni nakon što se našao u zloglasnom hotelu Park.

- Ništa slično nisam doživio u životu kao ono tamo, ali ne bih se previše osvrtao na to. Prije bih se osvrnuo na druge ljude koji su tamo, to je opći problem za sve nas. To se ne bi smjelo događati - kazao je najbolji tenisač svijeta, a potom se osvrnuo i na one koji su mu ispred hotela davali podršku:

- Oni su jedan od najvećih razloga zbog kojih se želim vratiti u Australiju, da im se osobno zahvalim.

Na kraju se odlučio još jednom komentirati cjepivo, ali i svoj pogled na mogućnost cijepljenja.

- Otvorenog sam uma, nisam isključiv ni o čemu. Trudim se razumjeti situaciju kao i svaki drugi građanin svijeta. Trenutačno sam donio odluku da se ne cijepim i spreman sam snositi posljedice svoje odluke. Nju sam donio svjesno i savjesno! Ciljevi? Olimpijska medalja, svakako. Radit ću na tome da budem što spremniji za Igre u Parizu, ako dođe do toga, naravno.

Đokovića ćemo na terenu napokon vidjeti idućeg tjedna u Dubaiju.

