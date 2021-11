Novak Đoković o cijepljenju: Ljudi moraju imati izbor što će unostiti u svoje tijelo

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković ima čvrste stavove oko (ne)cijepljenja protiv koronavirusa i zbog toga se često nalazi na meti kritika, no odnedavno je njegov najveći netrpeljivac Nick Kyrgios zauzeo njegovu stranu.

- Svatko ima pravo na svoj stav o cijepljenju pa tako i Đoković - izjavio je australski tenisač, koji je ne tako davno napadao Srbina zbog mišljenja.

Novinari su na ATP Finalu u Torinu prenijeli Đokoviću te riječi i on se iskreno nasmijao.

- Nisam očekivao to od njega. Kakav je stav imao prema meni posljednjih godina... Nisam to očekivao. Sada se moram složiti s njim. Svatko ima pravo i slobodu da izabere što god hoće, nije bitno jesam li to ja ili netko drugi. Nije ni bitno je li u pitanju cijepljenje ili nešto drugo. Moraš imati slobodu da sam za sebe izabereš - kazao je Đoković i zaključio:

- U ovom slučaju, da izabereš ono što stavljaš u svoje tijelo. Uvijek sam to propagirao i uvijek ću biti za slobodu govora i slobodu izbora jer je to krajnji cilj za sretan i miran život.