'Nogometni ban Zvonimir Boban' dobio svoj pjenušac, košta 12 eura, a prodaje se - u Sloveniji

Ideja je nastala u Zagrebu, njezin je začetnik poduzetnik i veliki prijatelj Dinama, Brođanin Tomislav Galović, a realizator slovenski vinar iz Bizeljskog Simon Pinterič. Naime, u tom pograničnom slovenskom mjestu odnedavno se može kupiti – kako nam kaže Galović – vrhuski pjenušac, brendiran imenima dvojice čelnika Dinama i njegovih legendi, Velimira Zajeca i Zvonimira Bobana.

„Velimir Zajec Zeko, Dinamovo med i mlijeko”, te „Nogometni ban Zvonimir Boban” – etikete su na buteljama posebne serije pjenušca koji će nesumnjivo privući Dinamove navijače, osobito štovatelje spomenute dvojice nogometaša. Cijena „Zajecovog” i „Bobanovog” pjenušca iznosi 12 eura, dostupan je za sada samo u Sloveniji, a u skoro vrijeme mogao bi se pojaviti i u Dinamovim fan shopovima.

Velimir Zajec ima 269 službenih nastupa za Dinamo, postigao je 15 pogodaka, a Zvonimir Boban ima 114 nastupa i 43 pogotka. Obojica su bili karizmatični, idoli navijača, a povijest će ih pamtiti i kao Dinamove predsjednike novog, demokratiziranog Dinama.