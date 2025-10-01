'Nogometni ban Zvonimir Boban' dobio svoj pjenušac, košta 12 eura, a prodaje se - u Sloveniji

Ideja je nastala u Zagrebu, njezin je začetnik poduzetnik i veliki prijatelj Dinama, Brođanin Tomislav Galović, a realizator slovenski vinar iz Bizeljskog Simon Pinterič. Naime, u tom pograničnom slovenskom mjestu odnedavno se može kupiti – kako nam kaže Galović – vrhuski pjenušac, brendiran imenima dvojice čelnika Dinama i njegovih legendi, Velimira Zajeca i Zvonimira Bobana.
„Velimir Zajec Zeko, Dinamovo med i mlijeko”, te „Nogometni ban Zvonimir Boban” – etikete su na buteljama posebne serije pjenušca koji će nesumnjivo privući Dinamove navijače, osobito štovatelje spomenute dvojice nogometaša. Cijena „Zajecovog” i „Bobanovog” pjenušca iznosi 12 eura, dostupan je za sada samo u Sloveniji, a u skoro vrijeme mogao bi se pojaviti i u Dinamovim fan shopovima.
a wc papir s likom bobana, kad će, zna se što?