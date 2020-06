Nogometna legenda bez dlake na jeziku: Ne može nas spasiti ni Mamić!

NK Čelik proslavio je jedan od najtužnijih rođendana u klupskoj historiji. Simbol Zenice ispao je iz Premijer lige BiH, guši se u dugovima, a sve to zapravo je rezultat višegodišnjeg maćehinskog odnosa čelnika Čelika prema klubu, piše SportSport.ba za koji je intervju dao legendarni napadač Elvir Bolić, jedan od najboljih bh. napadača u povijesti i legenda kluba.

- Tužno je da moj Čelik na svoj 75. rođendan prolazi kroz ovakve stvari, ali nije ovo od jučer, problemi već godinama traju. Dosad se nekako uvijek prelako prelazilo preko svega toga. Nije toliki problem u rezultatima koliko je do same situacije u klubu. Stalno su se mijenjali treneri, uprava... Sve to na kraju dovede do ovoga gdje je danas Čelik - ističe Bolić koji se nada da će doći bolji dani za slavni bh. klub.

- Teško je da ja kao pojedinac govorim o tome što je potrebno za spas Čelika. Situacija je stvarno komplicirana. Neće to biti lako riješiti poznavajući samu situaciju u Zenici. Trebat će vremena, ali i pravi ljudi koji bi od Čelika napravili klub koji će imati neke vrijednosti. Vrijeme je da dođu ljudi koji vole i žele nešto napraviti, a ne oni koji su čitavo ovo vrijeme bili i tražili neku korist u cijeloj priči - dodaje Bolić koji je otkrio kako ne može on sam spasiti Čelik i da to 'ne bi mogao ni Mamić'.

Bilo je poziva, ali ne mogu ja ući u klub tako da se koristi moje ime samo kroz propagandu i da se kaže: 'Evo, i Elvir je s nama'. Što imamo od toga? To je kompleksno pitanje. Ne mogu ja sam riješiti problem u Čeliku. Ne može ni jedan Mamić - poručio je Bolić.

