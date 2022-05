Nogometašice Lyona osmi put osvojile LP, dobile 80 puta manju nagradu od muških kolega!

Nogometašice Lyona po osmi put osvojile su Uefinu Ligu prvaka za žene. U finalu u Torinu s 3:1 pobijedile su Barcelonu koja je branila naslov od prošle godine.

Amandine Henry, Ada Hegerberg i Catarina Macario zabile su za francusku ekipu, dok je za katalonsku jedini pogodak zabila Alexia Putellas.

- Ovo je bila najljepša utakmica i najljepše natjecanje koje klub može sanjati. Ovo je prvi put da je netko osvojio ovo natjecanje kao igračica i trenerica; mi stvaramo povijest. Ali važno je da je to bilo deseto finale za klub i osmi naslov. To je pobjeda koju želim uživati, ali nisam ja ta koji bi trebala biti u centru pažnje: moje igračice i stožer su tu za to - rekla je Sonia Bompastor, trenerica Lyona koja je s ekipom Ligu prvaka kao igračica osvojila 2011. i 2012., a postala je prva žena koja je igrala i trenirala u finalu.

Glavna karika bila joj je Ada Hegerberg koja je u 60. nastupu postigla 59. europski gol, a šesti u finalu. Inače, bila je ovo 100. Lyonova utakmici u Europi.

- Znali smo da će izvršiti veliki pritisak na nas. Prvi pogodak, nevjerojatan pogodak, jako nas je zbunio. Bili smo malo izvan sebe. Znali smo da je ključ igre kontrolirati njihove tranzicije i nekoliko minuta to nismo uspjeli. Morali smo ići dublje i to im je dalo puno energije. Pokušali smo brzo izjednačiti, ali smo pri 3:1 bili daleko. Čestitamo im, one čine nevjerojatnu ekipu - rekao je trener Barcelone Jonatan Giráldez.

Recimo da će pobjednice dobiti 250.000 eura, dok je Barcelona kao gubitnik u finalu zaradila 200.000 eura.

U muškoj konkurenciji ovog natjecanja, pobjednici dobivaju 20 milijuna eura, dok gubitnik dobiva 15,5 milijuna eura.

U prijevodu, nagrada je 80 puta veća za mušku Ligu prvaka.