NEOBIČNA SITUACIJA

Nogometaš propustio dvije utakmice reprezentacije jer je oprao putovnicu u hlačama

World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Paraguay v Ecuador
CESAR OLMEDO/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.11.2025.
u 13:05

"Zaboravio ju je u hlačama. A ni gospođa koja tamo radi nije primijetila i stavila ih je u perilicu rublja. Stvarno je ljut", rekao je igračev otac Francisco Cubas za paragvajsku ABC TV.

Paragvajski veznjak Andres Cubas na bizaran je način ostao bez nastupa u dvije prijateljske reprezentativne utakmice, protiv Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, zato što je ostavio putovnicu u hlačama koje su završile u stroju za pranje rublja.

Cubas, koji igra za kanadski klub u MLS-u Vancouver Whitecapse, propustio je obje prijateljske utakmice paragvajske reprezentacije, poraz (1-2) protiv SAD-a u subotu i pobjedu (2-1) nad Meksikom u utorak.

"Andres je uspio dobiti novu putovnicu, ali nije mogao dovršiti proces dobivanja vize kako bi napustio Kanadu na vrijeme i priključio se reprezentaciji", dodao je njegov otac.
