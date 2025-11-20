Nogometaš propustio dvije utakmice reprezentacije jer je oprao putovnicu u hlačama

Paragvajski veznjak Andres Cubas na bizaran je način ostao bez nastupa u dvije prijateljske reprezentativne utakmice, protiv Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, zato što je ostavio putovnicu u hlačama koje su završile u stroju za pranje rublja.

Cubas, koji igra za kanadski klub u MLS-u Vancouver Whitecapse, propustio je obje prijateljske utakmice paragvajske reprezentacije, poraz (1-2) protiv SAD-a u subotu i pobjedu (2-1) nad Meksikom u utorak.

"Zaboravio ju je u hlačama. A ni gospođa koja tamo radi nije primijetila i stavila ih je u perilicu rublja. Stvarno je ljut", rekao je igračev otac Francisco Cubas za paragvajsku ABC TV.

"Andres je uspio dobiti novu putovnicu, ali nije mogao dovršiti proces dobivanja vize kako bi napustio Kanadu na vrijeme i priključio se reprezentaciji", dodao je njegov otac.