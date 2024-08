Noćna drama na Twitteru nakon utakmice Srbije, zvijezda ušla u raspravu s navijačem: 'Čiji si ti?'

BOGDAN BOGDANOVIĆ

Kapetan Srbije plakao nakon drame protiv Amerikanaca, teško mu pao način na koji su izgubili

- Težak poraz, alo ponosan sam na svoje suigrače, dečke, na način na koji smo se borili. Eto, to je to. Do kraja... Nismo odustali i možemo biti ponosni na to. Mislim da smo odigrali maksimalno dobro, mogli smo malo više šutnuti, spasiti loptu