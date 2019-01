Nikola Vlašić iz CSKA možda ode u bogatijeg ruskog velikana

Prijelazni rok mogao bi biti bitan za Nikolu Vlašića koji sjajno igra u ruskom CSKA.

No, izgleda da se u njegovim redovima neće zadržati. Naime, Vlašić je i dalje igrač Evertona, na posudbi u klubu ne tako dobrog financijskog stanja. Ruski mediji tvrde da bi karijeru mogao nastaviti u Zenitu iz Sankt Peterburga. Na listi želja im je i spremni su platiti Evertonu.

- Intenzivno komuniciramo s Evertonom, pozicija Nikole Vlašića nam je užasno važna, ali već sada znam da su pojedini europski klubovi za Hrvata spremni puno platiti. I treba pritom razumjeti Engleze. Dobiju li na stol odličnu ponudu, zašto bi ih zanimala dobrobit CSKA? Uzalud sve, pa i to što i Nikola ističe koliko bi volio ostati u Moskvi - rekao je nedavno Roman Babajev, jedan od čelnih ljudi moskovskog kluba koji je dodao kako nema veze sa zdravim razumom kada bi CSKA platio Evertonu 15 milijuna eura.

- Ako se ne varam, Everton je platio Hajduku 11 milijuna eura i naravno da uloženo želi vratiti, pa i zaraditi. A mi nismo spremni ići baš tako daleko. U redu, 10 ili 11 milijuna možemo skinuti s računa, ali to je to. S obzirom na marketinšku situaciju u ruskom nogometu, ali i ekonomsku, u Rusiji je suludo potrošiti 15 milijuna na igrača. To graniči s pameću, nema veze sa zdravim razumom - naglasio je Babajev.