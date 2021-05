Nikola Jokić protiv Portlanda još jednom pokazao da je najbolji ove sezone

Košarkaši Milwaukee Bucksa poveli su sa 2-0 u pobjedama protiv prošlogodišnjih finalista NBA lige Miami Heata u prvom krugu doigravanja Istočne konferencije svladavši ih u drugoj utakmici na svom parketu 132:98, dok su Denver Nuggetsi poravnali omjer u pobjedama protiv Portland Trail Blazersa na 1-1 sigurnom 128:109 pobjedom.

Nakon što je prvi susret Bucksa i Heata odlučen tek u posljednjoj sekundi produžetka, drugi nije ponudio nikakvu neizvjesnost. Milwaukee je zahvaljujući fantastičnom šutu za tricu već nakon prve četvrtine vodio sa 46:20, da bi na poluvrijeme otišao s prednosti od 78:51. U prvih 12 minuta domaći su pogodili nevjerojatnih 10 trica, a do poluvremena njih 15.

Ipak, prvo ime Bucksa bio je Giannis Antetokounmpo sa 31 ubačajem, 13 skokova i šest asistencija iako se na samom početku utakmice "istaknuo" i jednim nesportskim potezom kada je nakon zakucavanja za 12:2 namjerno nagazio na koljeno Trevora Arize koji je ležao na parketu, no suci to nisu sankcionirali. Bryn Forbes je ušao s klupe i postigao 22 poena, od toga šest trica, dok je Jrue Holiday uz 11 ubačaja podijelio čak 15 asistencija.

Kod Heata najučinkovitija su bila dvojica igrača koja su ušla s klupe, Dewayne Dedmon s 19 i Goran Dragić s 18 pogodaka.

Milwaukee i Miami sastali su se u doigravanju i prošle godine kada je u drugom krugu Miami bio uspješniji 4-1, a Milwaukee je sada na najboljem putu uzvratiti mu za taj poraz.

Treća i četvrta utakmica ove serije igrat će se u Miamiju 27. i 29. svibnja.

Nuggetsi su do poravnanja u seriji protiv Blazersa stigli ponajprije zahvaljujući svojoj najvećoj zvijezdi, srpskom centru Nikoli Jokiću koji je postigao 38 koševa te su imali dvoboj pod kontrolom od početka do kraja. Na poluvremenu je bilo 12 razlike (73:61) za domaće, u nastavku je ta prednost rasla i do najvećih 23, dok Blazersi u drugom poluvremenu nisu niti jednom prišli na manje od 10.

Jokić je dobrog pomagača imao u Michaelu Porteru koji je dodao 18 poena, a dvoznamenkasti učinak imali su još veteran Paul Millsap (15), Aaron Gordon (13), Monte Morris (12) i Facundo Campazzo (12).

Kod Portlanda standardno najbolji je bio Damian Lillard s 42 ubačaja i 10 asistencija, CJ McCollum je dodao 21.

Serija se sada seli u Portland gdje će se 27. i 29. svibnja igrati treći i četvrti dvoboj.