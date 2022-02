Nikola je bio veći talent od Đokovića, pobijedio je Federera, a onda: 'Heroin me uništio'

Za Nikolu Gnjatovića (43) mnogi nisu čuli, no riječ je o možda najvećem teniskom talentu s ovih prostora u posljednjih nekoliko desetljeća. Primjerice, za njega je Novakov otac Srđan Đoković rekao da nije vidio veći talent bijelog sporta.

– Sve do osamnaeste godine bio sam prvak države u svim uzrastima. Iza mene su bila i imena poput Ive Karlovića i Ivana Ljubičića. U juniorskoj konkurenciji pobjeđivao sam Marata Safina i Fernanda Gonzaleza, a na jednom treningu pobijedio sam Rogera Federera – rekao je Gnjatović, a prenosi Blic.

Međutim, perspektivnu karijeru uništile su droge. Kad je 1999. godine Beograd bio bombardiran, Nikola je dobio ponudu da u Brčkom radi kao trener. S njim je bio kolega koji je bio narkoman.

– Postao sam sparing partner Jeleni Janković i potpisao sam ugovor s kompanijom Head, s kojom je ugovor imao i Goran Ivanišević. Dobio sam ponudu od kluba Prohema iz Brčkog da budem trener i otišao sam u Bosnu. Ondje sam surađivao s kolegom i prijateljem koji je bio ovisnik o opijatima, ali ja to tada nisam znao – rekao je Gnjatović pa dodao:

– Nažalost, družeći se s njim, nisam izdržao i prvi put sam uzeo heroin kao 21-godišnjak. Tada kreće moj pakao. Upadam u dugove, u teške narkomanske krize, počinjem krasti kako bih došao do droge. Pokušavao sam se i dalje baviti tenisom, ali nije mi išlo. U to vrijeme i obitelj mi se raspala, u životu mi je bio potpuni kaos. Više od deset puta bio sam u bolnici. Punih 17 godina prolazio sam kroz strahote koje droga nosi sa sobom. Bio sam ipak uporan i nisam htio dopustiti da me ta pošast pobijedi. Uz bolničko liječenje i terapije uspio sam se izboriti i sada sam već tri godine potpuno čist.

Danas zarađuje kao teniski trener.

– Tenis nisam zaboravio, ali me boli što su pojedini prijatelji i kolege, izgleda, zaboravili na mene. Bivši igrači i kolege govore roditeljima djece koju treniram da sam bivši narkoman i da ih ne bih ja trebao učiti tenisu. A ja nikada, i kada sam u najtežim krizama bio, nisam dilao drogu niti bih ijednom djetetu dao drogu, prije bih sebi ruku odsjekao. Mogu prepoznati talentiranog klinca i, za razliku od 90 posto trenera, ako vidim da mali ili mala nisu talentirani za tenis, ja to roditeljima odmah kažem. Ne lažem ih da im je dijete ekstra potencijal samo da bih im uzeo što više novca za treninge – rekao je Gnjatović.