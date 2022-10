Niko Kovač stigao do vrlo važne pobjede, novi kiks Borussije D.

U 8. kolu Bundeslige Union Berlin izgubio u Frankfurtu s 0-2, Borussia Dortmund je u Koelnu nakon preokreta izgubila 2-3, dok je Leipzig slavio protiv Bochuma s 4-0.

Eintracht Frankfurt prekinuo je sezonu bez poraza vodećeg bundesligaša Uniona Berlina pobjedom kod kuće 2-0 u subotu zahvaljujući golovima Maria Goetzea i Jespera Lindstroma.

Kristijan Jakić je ozlijeđen, a Hrvoje Smolčić je ostao na klupi domaćih.

Berlinčani, do danas jedina neporažena momčad lige, zadržali su mjesto na vrhu nakon što je Borussia Dortmund izgubila 3-2 od Kölna. Union je izjednačen sa 17 bodova kao Freiburg, ali vodi na ljestvici zbog gol-razlike. Bayern München na trećem mjestu zaostaje dva boda, s boljom gol-razlikom od Dortmunda.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

U lokalnom okršaju s Kölnom, Borussija je tražila tri boda i proboj na vrh ljestvice, ali su izgubili s 2-3. Žuto-crni su u prvom poluvremenu zabili, uspješan je bio Julian Brandt, a kasnije su domaći uspjeli preokrenuti. U samo 18 minuta pogađali su Dejan Ljubičić, Steffen Tigges i Florian Kainz, a potom je Benno Schmitz autogolom pomogao gostima. Nikola Soldo je ostao na klupi Koelna.

Leipzig, za koji je Joško Gvardiol započeo utakmicu i odigrao do kraja, bez problema se probio prema vrhu ljestvice svladavši doma s 4-0 posljednjeplasirani Bochum s po dva pogotka Christophera Nkunkua i Tima Wernera.

Foto: Jan Woitas/DPA

Nakon pobjede 2-1 protiv Mainza Freiburg je skočio na drugo mjesto na ljestvici, za domaće su pogađali Daniel-Kofi Kyereh i Michael Gregoritsch, au drugom poluvremenu Aaron Martin za Mainz.

U posljednjem današnjem susretu Wolfsburg je pobijedio Stuttgart rezultatom 3-2, te su tako vjerojatno spasili svog trenera Niku Kovača od otkaza. Domaći su do pobjede došli golom Gerhardta u zadnjim sekundama.

Bartol Franjić je ušao u sudačkoj nadoknadi za domaće, dok je Borna Sosa izostao zbog bolesti kod Stuttgarta,

Navečer je na rasporedu susret Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach, kolo će završiti u nedjelju utakmicama Hertha - Hoffenheim i Schalke - Augsburg.

