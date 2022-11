FOTO Nikad jača nokaut faza EL-a: Zvezda teškim porazom ispala iz Europe, Sociedad ispred Uniteda

Nogometaši Feyennorda i Real Sociedada osigurali su prva mjesta u skupinama F i E Europske lige kojima su se izravno plasirali u osminu finala tog natjecanja.

Feyenoord je do prvog mjesta u skupini stigao minimalnom 1-0 (0-0) domaćom pobjedom protiv Lazija na svom De Kuipu, dok je Real Sociedad završio ispred Manchester Uniteda usprkos 0-1 (0-1) porazu na svojoj Anoeti od "crvenih vragova" u posljednjem kolu.

Feyenoord je pobjednički pogodak postigao u 64. minuti kada je Gimenez prvo gurnuo svog čuvara u vratara Lazija Provedela, a zatim i poslao loptu u mrežu. Iako je ta situacija pregledavana VAR-om nije došlo do promjene odluke iako je očito kako je strijelac prije pogotka napravio prekršaj.

Oba sastava okončala su natjecanje sa po osam bodova, a isti bodovni učinak imali su i Midtjylland te Sturm nakon što je danski sastav u četvrtak slavio na svom terenu sa 2-0 (1-0) golovima Dreyera (15, 72). Tako je o konačnom redoslijedu odlučivala razlika pogodaka, a tu je najbolji bio Feyenoord koji će tako izravno u osminu finala Europske lige, Midtjylland će kao drugi u međurundu tog natjecanja, Lazio kao treći će na proljeće igrati u Konferencijskoj ligi, dok je Sturm otpao.

Toma Bašić igrao je za Lazio do 67. minute.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS Soccer Football - Europa League - Group F - Feyenoord v Lazio - Feyenoord Stadium, Rotterdam, Netherlands - November 3, 2022 Lazio's Matteo Cancellieri in action with Feyenoord's Quilindschy Hartman and David Hancko REUTERS/Piroschka Van De Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

U San Sebastianu je Manchester United pobijedio golom mladog Garnacha (17). No, kako je u prvoj utakmici na Old Traffordu bilo 1-0 za Real Sociedad, a oba su sastava osvojila po 15 bodova, o prvom mjestu je odlučivala ukupna razlika pogodaka u kojoj je za jedan gol bolji bio španjolski sastav koji će tako izravno u osminu finala dok će Manchester United u međurundu.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS Soccer Football - Europa League - Group E - Real Sociedad v Manchester United - Reale Arena, San Sebastian, Spain - November 3, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo in action with Real Sociedad's Jon Pacheco REUTERS/Vincent West Photo: VINCENT WEST/REUTERS

Šime Vrsaljko odigrao je drugo poluvrijeme za Olympiacos u 0-2 (0-0) domaćem porazu od Nantesa u skupini G. Tom pobjedom Nantes je stiao do drugog mjesta i nastavka natjecanja u međurundi Europske lige, dok će Qarabag u Konferencijsku ligu. Olympiacos je još ranije izgubio sve izglede za prolazak dalje.

U skupini H drugo mjesto osvojio je Monaco 4-1 (2-0) pobjedom protiv Crvene zvezde, treće mjesto osvojio je Trabzonspor 1-0 (1-0) pobjedom protiv Ferencvarosa pa će igrati u Konferencijskoj ligi, dok je Crvena zvezda ispala.

Foto: Bane T. Stojanovic 03, November, 2022, Monaco - The match of the sixth round of Group H of the Europa League between FK AS Monaco and FK Red Star was played at the Louis II stadium in Monaco. Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages 03, novembar, 2022, Monaco - Utakmica sestog kola Grupe H Lige Evrope izmedju FK AS Monako i FK Crvene zvezde odigrana je na stadionu Luj II u Monaku. Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Još ranije su prva mjesta u skupinama G i H osigurali Freiburg i Ferencvaros, kao i Betis i Union Saint-Gilloise u skupinama C i D, dok će od 21 sat pasti odluka o putnicima dalje iz skupina A i B.

U međurundi Europske lige drugoplasirani iz skupina igrat će protiv trećih iz skupina Lige praka, a to su Ajax, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Šahtar i Sporting.

