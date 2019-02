Povijesna utakmica ili porod supruge? Vratar postao priča dana

Vratar Newport Countyja Joe Day u utorak navečer imao je odlične razloge za dvostruko slavlje, pa čak i ako ga je supruga povukla za uši zato što je zakasnio na porod. Dobio je blizanke, a ujedno je i pomogao svom klubu da osigura četvrtfinale FA kupa.

Čuvar mreže četvrtoligaša doslovno je odjurio s travnjaka po svršetku devedesete minute, ali su blizanke Sophia Grace i Emilia Lillie svejedno već stigle na svijet.

Congrats to our Keeper Joe Day and his wife Lizzie there twin girls were born during our FA Cup replay last night 💕💕 UTC pic.twitter.com/alEIs4WNr2