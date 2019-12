Nezaustavljivi Dončić ponovo briljirao

Košarkaši Los Angeles Clippersa 117:97 domaćom pobjedom protiv Portland Trail Blazersa uspeli su se na drugo mjesto Zapadne konferencije, a hrvatski centar Ivica Zubac je u novome uspjehu svoje momčadi sudjelovao s četiri koša (šut za dva 1-4, slobodna bacanja 2-2), tri skoka i dvije blokade za 14 minuta provedenih u igri.

Priliku je u dresu Portlanda dobio i Mario Hezonja koji je za sedam minuta ubacio dva poena (šut za dva 1-3) uz tri skoka i dvije asistencije.

Susret u Los Angelesu tijekom prvoga poluvremena bio je izjednačen, domaći su na odmor otišli sa samo tri pogotka prednosti (62:59), no u nastavku su se vrlo brzo odvojili i stigli do uvjerljive pobjede.

Montrezl Harrell je ušavši s klupe bio najefikasniji kod Clippersa sa 26 ubačaja, Paul George je dodao 25, dok su najbolji kod Blazersa bili CJ McCollum sa 20 koševa i Hassan Whiteside sa 18 poena i 13 skokova.

Clippersi su sada na omjeru pobjeda i poraza 16-6, dok su Blazersi na skromnih 8-13.

Prvaci Toronto Raptorsi doživjeli su prvi domaći poraz ove sezone u svom 10. nastupu u Scotiabank Areni, bolji od njih bio je Miami Heat sa 121:100 nakon produžetka.

Gosti s Floride su dvije minute prije isteka četvrte četvrtine bili u dobitnoj poziciji vodeći 107:100, no domaći su serijom 8:0 stigli do prednosti 108:107. Jimmy Butler je pogođenim jednim slobodnim bacanjem izjednačio na 108:108 37 sekundi prije isteka vremena, a kako do kraja tog dijela igre više nije bilo pogodaka igralo se dodatnih pet minuta.

U produžetku je briljirao Butler koji je ubacio prvih osam poena te odveo Heat do vrijedne pobjede. Butler je susret okončao s "triple-double" učinkom od 22 poena, 13 skokova i 12 asistencija, Duncan Robinson je za pobjednike dodao 22 ubačaja, dok su u redovima prvaka najbolji bili Norman Powell sa 23 i Fred VanVleet sa 19 koševa.

Miami i Toronto sada dijele drugo mjesto na Istoku s omjerom 15-5, ispred njih je samo Milwaukee sa 18-3, a slijedi Boston sa 14-5.

Vrlo je zanimljivo bilo u teksaškom derbiju u kojem su domaći San Antonio Spursi nakon dva produžetka nadigrali Houston Rocketse sa 135:133.

Gosti iz Houstona su tijekom treće četvrtine imali i 22 poena prednosti, ali u četvrtom periodu je za domaće briljirao Lonnie Walker koji je u tih 12 minuta ubacio 19 od svojih 28 koševa te je susret otišao u produžetak.

Na isteku prvih dodanih pet minuta priliku za pobjedu Rocketsa propustio je James Harden, a isti je igrač ispao "tragičar" i na kraju drugog produžetka.

Kod vodstva gostiju 133-132 Harden je osam sekundi prije kraja promašio polaganje, da bi u brzom protunapadu domaćih DeMar DeRozan izborio dva slobodna bacanja 3.3 sekunde prije kraja te pogodio oba. Potom je Harden 0.8 sekundi prije kraja napravio prekršaj u napadu na DeRozanu, a Walker je jednim pogođenim slobodnim bacanjem postavio konačnih 135-133.

Walker je sa 28 ubačaja bio najefikasniji kod Spursa, Bryn Forbes je dodao 25, a DeRozan 23 koša, dok Rocketsima nije bilo dovoljno 50 poena, 9 skokova i 6 asistencija Hardena kao niti 22 koša i 21 skok Clinta Capele i 19 pogodaka te po 10 skokova i asistencija Russella Westbrooka. Luka Šamanić ostao je na klupi Spursa.

Los Angeles Lakersi ostvarili su 18. pobjedu u 21. ovosezonskom nastupu svladavši kao gosti Denver Nuggetse sa 105:96.

Gosti su vodili tijekom gotovo čitavog susreta, a za novu pobjedu najzaslužniji je bio njihov dvojac superzvijezda, Anthony Davis sa 25 ubačaja i 10 skokova te LeBron James sa 25 pogodaka, 9 asistencija i 6 skokova.

Kod domaćih, koji su pali na omjer 13-5 i nalaze se na trećem mjestu Zapada, najbolji su bili Jamal Murray sa 22 i Paul Millsap sa 21 košem.

Ante Toni Žižić dobio je četiri minute u 94:127 domaćem poraz Cleveland Cavaliersa od Detroit Pistonsa i za to vrijeme ubacio dva poena (šut za dva 1-3) uz jedan skok. Kod slabih Cavsa najefikasniji je bio Collin Sexton sa 22 ubačaja, dok je Blake Griffin ubacio 24 za Pistonse.

Slovenac Luka Dončić ponovo je bio briljantan. Maverickse je do uvjerljive pobjede kod Pelicansa (118:97) vodio s 33 koša te 18 skokova uz pet asistencija.