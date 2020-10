Nezaustavljiv Kramarić opet zabio! Pogledajte njegovu novu majstoriju

Nogometaši Hoffenheima poraženi su u 3. kolu Bundeslige kod Eintrachta u Frankfurtu s 1-2, a jedini gol za goste postigao je Andrej Kramarić.

Kramarić je u 18. minuti postigao prvi gol na utakmici, pogodivši same rašlje nakon njegova karakteristična "lažnjaka". Gol pogledajte OVDJE. Kramariću je to šesti gol u prvenstvu u samo tri kola, a zabio je i dva u Kupu protiv Chemnitzera. No, taj gol nije bio dovoljan da Hoffenheim izbjegne poraz - Eintracht je izjednačio u 55. minuti golom Japanca Kamade, a u 71. minuti Nizozemac Bas Dost donio je preokret i pobjedu za sastav iz Frankfurta.

Borussia Dortmund je s 4-0 deklasirala kod kuće Freiburg, dva je gola zabio norveško čudo Haeland (31, 66) koji je na 17 golova iz 18 utakmica ove godine, a u strijelce su se upisali i Can (47) i Passlack (90+2). Borussia M'gladbach je golovima Plee (14), Lainera (16) i Stindla (56pen) slavila s 3-0 kod Koelna, dok je Werder Bremen kod kuće golom Bittencourta (27) svladao Arminiju Bielefeld s 1-0.

Stuttgart i Bayer Leverkusen su odigrali 1-1, gosti su poveli preko Čeha Schicka (7), a domaćima je bod sačuvao Austrijanac Kalajdžić (76). Za Stuttgart je do 57. minute igrao hrvatski reprezentativac Borna Sosa.

Vodi Eintracht sa 7 bodova ispred Borussije (D) , Augsburga, Hoffenheima i Werdera, koji imaju po šest bodova.

1 Frankfurt 3 2 1 0 6 3 7

2 Dortmund 3 2 0 1 7 2 6

3 Augsburg 2 2 0 0 5 1 6

4 Hoffenheim 3 2 0 1 8 5 6

...........................................

5 Bremen 3 2 0 1 5 5 6

...........................................

6 Stuttgart 3 1 1 1 7 5 4

...........................................

7 Union Berlin 3 1 1 1 6 4 4

...........................................

8 Leipzig 2 1 1 0 4 2 4

9 Bielefeld 3 1 1 1 2 2 4

10 M'gladbach 3 1 1 1 4 5 4

11 Freiburg 3 1 1 1 4 7 4

12 Bayern München 2 1 0 1 9 4 3

13 Hertha BSC 2 1 0 1 5 4 3

14 Leverkusen 3 0 3 0 2 2 3

15 Wolfsburg 2 0 2 0 1 1 2

...........................................

16 Köln 3 0 0 3 3 7 0

...........................................

17 Mainz 05 3 0 0 3 2 11 0

18 Schalke 04 2 0 0 2 1 11 0