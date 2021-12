Newcastle želi dovesti stopera Lillea Svena Botmana

Engleski premierligaš Newcastle, koji je od listopada u vlasništvu bogatog saudijskog fonda, želi u svoje redove dovesti stopera Lillea Nizozemca Svena Botmana (21), objavili su britanski mediji.

Mediji navode da je Newcastle ubrzao pregovore sa Lilleom, ali je upitno je je francuski klub spreman prodati Botmana u zimskom prijelaznom roku, jer njegov ugovor ističe tek u lipnju 2025.

No, ako bi došlo do transfera on se procjenjuje na 35 milijuna eura.

Također, mediji navode da je Botman spreman promijeniti klub iako se Newcastle bori za opstanak. U Newcastleu računaju da ako uspiju dovesti nizozemskog stopera da će im onda biti lakše nagovoriti i ostale igrače koji su na njihovoj listi želja, Kierana Trippiera iz Atletico Madrida i Evertonovog braniča Lucasa Dignea.

