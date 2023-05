Newcastle se ponovo plasirao u Ligu prvaka, prvi put to uspio protiv Dinama

Engleski nogometni premierligaš Newcastle United sljedeće će se sezone vratiti u Ligu prvaka nakon više od 20 godina izbivanja. "Magpiesi" su većinu sezone proveli na prva četiri mjesta u Premier ligi, a kolo prije kraja osigurali su Ligu prvaka.

Newcastle United uoči posljednjih 90 minuta sezone drži treće mjesto s nedostižna četiri boda više od petoplasiranog Liverpoola.

Podsjetimo, iz Premier Lige prva četiri mjesta vode u elitno natjecanje "Starog kontinenta". Uz "Svrake" tamo će biti i prvak Manchester City, te Arsenal, a posljednji putnik će biti Manchester United ili Liverpool. "Crveni vragovi" su u velikoj prednosti ispred "Redsa" jer imaju tri boda više, te dvije utakmice do kraja sezone, a Liverpool samo jednu.

"U nogometu se nikad ne zna što je iza ugla, ali pokušat ćemo uživati ​​u uspjehu. Sada idemo u nevjerojatno tešku konkurenciju, ali najbolju konkurenciju u kojoj možete biti," kazao je menadžer Eddie Howe za engleske medije.

"Pred nama je veliki zadatak, ali uvjeren sam da ćemo to moći. Imamo posla, moramo pokušati sve učiniti kako treba, izazov sada postaje sve teži i teži. Nemamo mogućnosti potrošiti novac za koji će ljudi misliti da imamo, pa ćemo morati biti pametni," dodao je.

Newcastle je posljednji put igrao u Ligi prvaka pod vodstvom Sir Bobbyja Robsona u sezoni 2002/03. Natjecanje po skupinama završili su na drugom mjestu i prošli dalje u drugi krugu u kojem su bile četiri skupine sa po četiri momčad. Newcastle je bio treći iza Barcelone i Intera.

Prije toga "Svrake" su samo još jednom igrale u elitnom društvu i to u sezoni 1997/98. kada su u zadnjem prekolu pobijedili zagrebački Dinamo, tada Croatiju.

Mnogi navijači plavih dobro se sjećaju Temura Ketsbaije i njegovog gola u 119. minuti za prolaz engleskog sastava.

Dinamo je tada engleskom doprvaku otišao nakon "petarde" Partizanu u jednoj od najvećih utakmica u povijesti kluba. Newcastle je u prvom susretu slavio sa 2-1. Oba gola za domaćine zabio je John Beresford, dok je za Dinamo strijelac bio Igor Cvitanović.

U uzvratu su gosti poveli golom Faustina Asprille u 44. minuti iz jedanaesterca kojeg je skrivio Goran Jurić i pritom dobio crveni karton.

Dinamo je s igračem manje izjednačio u 58. minuti golom Daria Šimića, a potom u drugoj minuti sudačke nadoknade Igor Cvitanović je zabio za 2-1 i produžetke. Nažalost, Ketsbaja je u 119. minuti nakon Šimićeve pogreške zabio za 2-2 i prolaz Newcastlea u Ligu prvaka.

U skupini C je momčad sa St. James Parka bila treća iza kijevskog Dynama i PSV Eindhovena. Newcastle United je korak do Lige prvaka bio 2003. no u zadnjem pretkolu je ispao od beogradskog Partizana.