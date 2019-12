Neutješni Mourinho otkrio detalje tužnog Božića u svom domu: Umro mi je član obitelji...

Trener Tottenhama Jose Mourinho nije mogao uživati u Božiću jer je njegov pas Leya preminuo tijekom blagdana.

Njegov klub igrao je s Brightonom na popularni Boxing Day, 26. prosinca, a Spursi si slavili 2:1. Prije utakmice Mourinho je otkrio kako je Božić provela njegova obitelj.

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H