Neuhvatljivo europsko zlato: Perkovac lovi medalju koja je bila nedostižna svim bivšim izbornicima

Goran Perkovac bit će deveti izbornik rukometaša Hrvatske u povijesti europskih prvenstava . Kao igrač sudjelovao je na trima europskim prvenstvima – 1994. godine u Portugalu, 1996. u Španjolskoj te 2000. godine u Hrvatskoj. Uz njega samo je Slavko Goluža sudjelovao na europskim prvenstvima kao igrač (1994., 1996., 1998., 2000., 2002., 2004. i 2006.) te kao izbornik (2012. i 2014).

Najviše se puta na europskim prvenstvima kao izbornik pojavljuje Lino Červar – šest. Slavko Goluža i Zdravko Zovko imaju po dva, a po jedan Abas Arslanagić, Velimir Kljaić, Josip Milković, Željko Babić i Hrvoje Horvat. Lino Červar najuspješniji je po broju medalja – tri srebra, a uz njega medalje su još osvajali Zdravko Zovko (bronca), Slavko Goluža (bronca) i Željko Babić (bronca). Zanimljivo je da nitko od osam prethodnika Gorana Perkovca nije osvojio zlatnu medalju.

Červar i Zovko u dva navrata

Zdravko Zovko bio je prvi izbornik koji je s Hrvatskom otišao na Europsko prvenstvo. Bilo je to 1994. godine. U to je vrijeme Zovko bio trener Zagreba, dvostrukog prvaka Europe i bilo je logično da bude i prvi hrvatski izbornik na jednom velikom natjecanju.

Prije EP-a vodio je Hrvatsku na Mediteranskim igrama u Francuskoj 1993. godine gdje smo osvojili zlato pobijedivši u finalu Francusku. S velikim ambicijama Zovko je došao u Portugal, no odmah u prvom kolu skupine Francuzi su nam uzvratili za poraz u finalu Mediteranskih igara. Prvu pobjedu na europskim prvenstvima Hrvatska je upisala 4. lipnja 1994. godine protiv Njemačke (24:22). Zovko je na kraju osvojio broncu.

Imao je u sedam utakmica četiri pobjede i tri poraza. Još je jednom Zovko sjeo na klupu Hrvatske kada smo bili domaćini EP-a 2000. godine. Glavni je cilj bio plasman na Igre u Sydney, gdje smo trebali braniti zlato iz Atlante. Zovko je u reprezentaciju vratio nekoliko starijih igrača poput Smajlagića, Saračevića, Perkovca... Nije dobro završilo. U odlučujućoj utakmici za plasman na Igre izgubili smo od Slovenije, u susretu za peto mjesto.

Trojica izbornika nisu se nikako proslavila na europskim prvenstvima, Abas Arslanagić bio je smijenjen na samom turniru 1996. godine nakon dva uzastopna poraza, od Srbije i Rusije, pa je susret za peto mjesto protiv Češke vodio tehnički direktor Vlado Nekić. Pobijedili smo i otišli na Igre u Atlantu, gdje smo osvojili zlato. Velimir Kljaić dvije je godine kasnije u Italiji ostvario samo dvije pobjede i tri poraza, od čega je bolan bio onaj od Rusije kada smo izgubili s 15 pogodaka razlike (14:29). Josip Milković ostat će upamćen kao jedini izbornik koji na europskom prvenstvu nije upisao nijednu pobjedu.

Na turniru 2002. godine izgubili smo sve tri utakmice u skupini i otišli doma već nakon prvog kruga. Na tom EP-u osvojili smo posljednje, 16. mjesto, ali ono što je uslijedilo nakon toga već svi znaju... Na mjesto izbornika došao je Lino Červar. Na četiri uzastopna europska prvenstva Hrvatska je pod vodstvom Červara četiri puta igrala u polufinalu. Dvaput smo došli do finala i na kraju osvojili dva srebra, dvaput smo izgubili u susretima za treće mjesto. Na ta četiri EP-a Červar je upisao 20 pobjeda, imao osam poraza i četiri neodlučena rezultata. Pod njegovim smo vodstvom prvi put u skupini prvog kruga ostvarili sve tri pobjede. I to dvije godine zaredom – 2008. i 2010. godine.

Nakon što je osvojio svoje drugo srebro, Červar se povukao s mjesta izbornika i otišao za trenera skopskog Metalurga. Nakon osam godina vratio se na klupu reprezentacije i tako uz Zovka postao jedini trener koji je vodio reprezentaciju u dva navrata. Na EP-u 2018. Červarove trupe bile su na kraju šeste, ali su 2020. došle do finala gdje su izgubile od Španjolske. Puno će puta Lino istaknuti da smo upravo u Stockholmu 2020. godine bili najbliže zlatnoj medalji u povijesti europskih prvenstava. Na ta dva EP-a, 2018. i 2020. godine Lino je upisao novih 12 pobjeda, samo tri poraza i jednom je odigrao neodlučeno. Ukupno je svoj mandat na klupi Hrvatske završio s 32 pobjede, 11 poraza i pet neodlučenih rezultata.

Slavko Goluža vodio je Hrvatsku na dva europska prvenstva – 2012. u Srbiji i 2014. u Danskoj. I njegov je učinak odličan. Dvaput smo igrali u polufinalu, oba smo puta doduše izgubili, ali se Goluža može pohvaliti s broncom 2012. godine. Keta je na EP-ima upisao deset pobjeda, pet poraza i jedan neodlučeni rezultat.

Horvat se nije proslavio

Željko Babić odveo nas je do bronce na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016. godine. Taj turnir pamtit će se po jednoj od najvećih senzacija u povijesti rukometa. Naime, kolo prije kraja igranja u skupini drugog kruga za prolaz u polufinale trebao nam je prvo poraz Francuza od Norveške. To se i dogodilo. Onda nam je trebala pobjeda nad Poljskom s 11 razlike, u Krakowu, pred 10.000 poljskih navijača. I to se dogodilo. Igrači Željka Babića pobijedili su s nevjerojatnih 14 razlike. U stvorenom krugu Hrvatska, Francuska i Poljska završili su s po šest bodova, a naši su rukometaši prošli u polufinale s najboljim omjerom datih i primljenih pogodaka.

I za kraj Hrvoje Horvat, koji se također nije proslavio svojim učinkom na Europskom prvenstvu 2022. godine. U redu, bilo je to korona-prvenstvo na kojem je Horvat koristio više od 30 igrača. Kako bi se tko razbolio, Horvat je zvao nove i nove igrače. Na kraju je upisao samo tri pobjede, uz tri poraza i jedan neodlučeni rezultat. Bili smo daleko od četvrtfinala, a Horvatu je to bilo prvo posklizavanje na klupi. Drugo, kobno, dogodilo se prošle godine na svjetskom prvenstvu.

