Neobičan susret na ulici! Pogledajte reakciju 'opasnog' momka

Igrač američkog nogometa Ha Ha Clinton-Dix (27) imao je neobičan susret usred noći u gradu. Branič Dallas Cowboysa bezbrižno se vozio na električnom romobilu, a kada je prošao parkirani automobil protrnuo je od straha.

Naime, iza vozila je ugledao medvjedicu i njezino mladunče što ga je jako preplašilo, te je odbacio romobil i pobjegao.

Slično su reagirale i životinje kada se pred njima stvorio div od dva metra!

