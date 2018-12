Nemojte podcijeniti Viktoriju, po meni je favorit protiv Dinama

Nakon što je Dinamo ove polusezone osvojio sve što je zacrtao, nakon što se o njima pisalo danima, sad će se pisati o njihovim novim protivnicima. U nastavku Europske lige čeka ih češka Viktoria Plzeň, a njih dobro poznaje Diego Živulić (26). Riječanin je to koji trenutačno igra u ciparskom Pafosu, a prošlu sezonu proveo je u Viktoriji Plzeň.

Obrana im je forte

– Momčad im je sastavljena većinom od Čeha koji se jako dobro poznaju, posljednjih deset godina su tamo. Zapravo otkad je počeo uspon Viktorije. To su iskusni igrači koji su uspješni u europskim natjecanjima i Dinamo će igrati protiv jedne dobre momčadi. Ne samo da imaju natjecateljskog iskustva već su i prolazili skupine. Na dobrom su igračkom nivou, no nisu nepobjedivi. Imaju neke nedostatke koji se mogu iskoristiti. Ofenzivno su jaki, ali sada im je ozlijeđena špica Krmenčik, doveli su dva pojačanja, ali oni nemaju još to iskustvo, no zato im je obrana forte. Htjet će nametnuti svoju igru, drže se nekih svojih načela i ne žele biti podređeni – javio se s Cipra Živulić pa se osvrnuo i na trenera Pavela Vrbu.

– On ima kvalitetan način rada, njegovi treninzi su iznad prosjeka. Jako je studiozan. Zna prepoznati negativne strane protivnika i to iskoristiti.

Baš kao i Dinamo, i Viktoria ima kolektivnu kvalitetu.

– Nemaju oni nekog posebnog pojedinca, trener je dosta rotirao momčad u jesenskom dijelu, a čak su im četiri igrača iz prvih 11 na operacijskom stolu. Nema Radima Reznika, Jana Kopica, Michaela Krmenčika i Daniela Kolara, a hoće li oni biti spremni do drugog mjeseca, to ne znam. No, hendikepiran im je igrački kadar.

I dok Viktoriju dobro poznaje, Dinamo nije pratio previše.

– Nisam gledao njihove utakmice, ali vidim da svi pozitivno izvještavaju o njihovu pristupu igri, oni su vrh hrvatskog nogometa, neće nas razočarati.

No mala prednost je na češkoj strani...

– Možda bih za deset posto laganu prednost dao Viktoriji samo zbog tog iskustva, ali ponavljam da možda neće imati nekoliko standardnih igrača.

Kako nas zanima sve o Viktoriji, tako i njih zanimaju plavi.

– Baš me je, nema dugo, zvao bivši suigrač Kopic i kao u šali ispitivao me za Dinamo, u kakvoj su formi i sve, ali ja dugo nisam bio u hrvatskom nogometu, a i nitko mi nije pristupio za ozbiljniju analizu.

Idealan grad za navijače

Rekao je Diego ponešto i o gradu koji će ugostiti Dinamove navijače.

– Grad je idealan za navijače, nisu mogli dobiti bolji grad za gostovanje. Stadion je udaljen 200 metara od glavnog trga, u blizini je i najpoznatija tamošnja pivovara. Nema nereda, sve je pristupačno, organizacija je uvijek na vrhunskom nivou, mogu pješice do stadiona i sve bitno u gradu događa se u krugu od 300 metara – zaključio je Diego.