Nema straha za naše navijače: U Rostovu na Donu čuvat će ih 200 Kozaka

U ruskom Rostovu na Donu, gradu koji je i danas pod utjecajem kozačke kulture, hrvatska nogometna reprezentacija odmjerit će snage s najvećim iznenađenjem Europskog prvenstva 2016., Islanđanima. Hrvatski nogometaši svoju će treću utakmicu u skupini D na Svjetskom prvenstvu u Rusiji odigrati 26. lipnja u Rostovu na Donu. Naše nogometne zvijezde odmjerit će snage s dečkima, čiji je izbornik zubar Heimir Hallgrimsson, a njegovi izabranici u svojim klubovima još donedavno su igrali samo za putne troškove i besplatne kopačke.

Mnogima od njih nogomet je tek drugi izbor, pa je tako vratar Islanda Hannes Halldórsson, radio kao filmski redatelj, koji je 2012. snimio spot za islandsku pjesmu koja se natjecala na Eurosongu. Rostov na Donu, smjestio se u europskom dijelu južne Rusije i od Moskve je udaljen malo više od tisuću kilometara. Taj je lučki grad na rijeci Don udaljen četrdesetak kilometara od ušća te rijeke u Azovsko more i s nešto više od milijun stanovnika deseti je po veličini ruski grad. Rostov na Donu osnovala je carica Elizabeta 1749. godine kako bi štitio ruske trgovačke puteve.

Rostovska oblast poznata je kao utočište donskih Kozaka. Oni su nastali kao zajednice slobodnih vojnika-konjanika, a njihovim jedinstvenim stilom jahanja bio je oduševljen i francuski car Napoleon Bonaparte. Danas su kozačke trupe poseban rod oružanih snaga Ruske Federacije, a 200 Kozaka, od kojih će 30 biti na konjima, bit će dio osiguranja u rostovskoj oblasti na ovogodišnjem Mundijalu, koji započinje 14. lipnja. U rostovskoj oblasti igrat će se pet utakmica prvenstva, a Kozaci će, osim pomaganja policiji, zabavljati navijače svojim vještinama jahanja i mačevanja.

Kulturu donskih Kozaka možete upoznati krajem svibnja u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje će Državni akademski ansambl pjesama i plesova donske regije Rusije, predstaviti četiri stoljeća staru folklornu tradiciju kozačkog naroda. U Rostovu je četiri godine živio i bivši vratar hrvatske reprezentacije Stipe Pletikosa (39), koji je igrao za rostovskog prvoligaša. Pletikosa, koji je živio u Španjolskoj i Engleskoj, Rusiju i danas ističe kao svoju drugu domovinu i hvali njihovu gostoljubivost te ne krije očaranost ruskom kulturom i tradicijom.

Za sve one navijače koji će u Rusiju putovati iz Hrvatske, od Zagreba do Rostova treba prijeći više od 2400 kilometara. Za to će vam trebati više od trideset sati i oko 1300 kuna goriva. No za kvalitetu goriva ne trebate brinuti jer ono najkvalitetnije možete natočiti na LUKOIL-ovim benzinskim postajama, gdje se možete i odmoriti uživajući u slasnim zalogajima i osvježavajućim pićima, a zahvaljujući ugodnom ambijentu hrvatski navijači osjećat će se kao kod kuće. Najjednostavnija varijanta putovanja do Rostova je let avionom za koji ćete, prema sadašnjim cijenama, izdvojiti oko 2500 kuna u jednom smjeru. Ako se odlučite za put busom, to će vas koštati malo više od tisuću kuna, no na putovanje ćete potrošiti više od 40 sati. Za sve one navijače, koji će na treću utakmicu putovati iz 1300 kilometara udaljenog Nižnjeg Novgoroda, najjednostavnije je odabrati avion koji će vas, prema sadašnjim cijenama stajati oko 1600 kuna, a najjeftinije je putovanje vlakom, no vozit ćete se dan i pol za četristotinjak kuna.

Što se tiče smještaja, hotela u Rostovu na Donu ima tek četrdesetak i za vrijeme prvenstva sobe su već razgrabljene, no možete spavati u Azovu, gradu koji je dvadesetak kilometara udaljen od Rostova, a tri noćenja u hotelu s tri zvjezdice platit ćete 1400 kuna.