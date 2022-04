Nema do Otoka! Dominacija engleskih klubova u Europi traje već nekoliko godina

Tri europska klupska nogometna natjecanja približavaju se samom kraju, u svakom su ostale još samo četiri momčadi, što znači da je već sad moguće analizirati koje su nacionalne lige ove sezone bile najuspješnije.

Od 12 klubova koji su ostali u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi, poprilično očekivano najviše ima engleskih klubova, čak trećina njih (4). Ne samo to, već engleski klubovi jedini imaju predstavnika u završnici sva tri natjecanja; Man. City i Liverpool u LP-u, West Ham u EL-u i Leicester u KL-u.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v Manchester City - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - April 13, 2022 Manchester City's Rodri celebrates with Fernandinho after the match REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Ta dominacija traje već nekoliko godina, sjetimo se samo 2019. kad su u finalima Lige prvaka i Europske lige sva četiri mjesta zauzeli Englezi. I sad bismo mogli gledati engleski finale Lige prvaka jer ždrijeb nije upario City i Liverpool u polufinalu, no možda to bude i španjolski finale jer su im suparnici madridski Real i Villarreal.

Osim njih nijedan španjolski klub više nije ostao u Europi. Iako je Bayern razočarao, Nijemcima su ostali RB Leipzig i Frankfurt u Europskoj ligi kao nada za njemački klupski trofej. Preostalim nacijama ostao je samo po jedan predstavnik u Europi; Škotsku u EL-u predstavlja Rangers, a u KL-u je iz Francuske ostao Marseille, iz Italije Roma te iz Nizozemske Feyenoord.

