'Nekima se moje odluke neće sviđati, pa nisam doveden zato što sam lijep'

Dinamo i Inter u “zagrijavanju” za nastavak prvenstva odigrali su prilično dobru utakmicu, plavi su slavili s 4:1, prema pokazanom na travnjaku malo je to previsok poraz Intera iako su plavi bili bolji.

S obzirom na to da je iza svih momčadi duga nogometna stanka i da tek svi trebaju pronaći pravu formu, svi mogu biti prilično zadovoljni.

Doduše, osim ta četiri pogotka, plavi i nisu stvorili još nekakve prilike pa trener Igor Jovićević može biti zadovoljan realizacijom, no na igri prema naprijed još će morati poraditi, toga je i sam svjestan.

Sve je prilično jasno

– Bilo je dobrih stvari, Inter je ušao s dosta čvrstim blokom, nisko postavljenom obranom, za razliku od utakmice s Rijekom bili su čvršći i dosta su nam otežali protok lopte i traženje međuprostora. No kako je odmicala utakmica, tako smo postajali bolji, našli smo rješenje za njihov blok, četiri pogotka to najbolje dokazuju – kazao je Jovićević, koji je u nastavku, protiv druge momčadi Dinama zaigrao u drugoj formaciji, ostao je bez ozlijeđenog Stojanovića.

– Morao sam je promijeniti silom prilika, ali i želio sam vidjeti momčad u tih 3-5-2, to je sustav koji nam može pomoći protiv momčadi koje će se protiv nas zatvoriti. Dinamo je pokušavao probiti taj zaprešićki blok, stalno je tražio rješenja, no na to su se plavi odavno naviknuli pa su puno okretali stranu, iako je nedostajalo više igre po dubini – kaže Jovićević, koji se nada da ozljede Petkovića i Stojanovića, koji su morali ranije iz igre, nisu ozbiljnije prirode, iako njihova koljena obložena ledom nisu izgledala najbolje. No vidjet će se nakon dan i pol odmora.

Bude li s Petkovićem sve u redu, jasno je da je on prva špica, druga je Kulenović, a minutažu je dobio i Gavranović, kao i Hajrović, kojima uskoro istječu ugovori.

– Gavranović i Hajrović su u rotaciji, profesionalno rade i računam na njih, zadovoljan sam njima, no tu sam da donosim odluke i stavljam igrače koji su možda više zaslužili.

Kakvi su dojmovi nakon ovih mjesec dana rada u Dinamu?

– Morate biti svjesni da samo posljednjih sedam dana treniramo normalno s ovom momčadi. Imali smo najprije rad u skupinama pa rad s velikim brojem igrača i sad ovih sedam dana, nakon što smo mlade vratili u drugu i juniorsku momčad, mogli smo tek kratko raditi. No vidim da imamo puno prostora za napredak, vidim da su dečki motivirani, bodre jedni druge.

Jovićević tako sad radi s 22 igrača i tri vratara i tu vjerojatno neće biti nekakvih promjena, a budu li svi zdravi, vjerojatno će sastav koji je krenuo protiv Intera biti i onaj za Varaždin. Dakle: Livaković – Moharrami, Dilaver, Gvardiol, Leovac – Moro – Kadzior, Ademi, Gojak, Oršić – Petković.

– Uglavnom je tako, želio sam vidjeti kako to izgleda, morat ćemo biti oprezni kod suparničkih tranzicija. Inter je pokušavao i zabio, a tako će i drugi pokušavati kontranapadima protiv nas – kaže Jovićević.

Sve je zapravo isto kao i kod Bjelice, s tim da više nema Olma, koji je otišao, i Theophilea, koji je na odlasku. Veću minutažu još će dobivati Stojanović, Ivanušec, Majer, Kulenović, Đira, možda i Moubandje.

Hvala Theophileu

Unutra bi bio i Theophile, no on odlazi, nije prihvatio novi ugovor s plavima pa je do isteka ugovora premješten u drugu momčad. Iako ni za nju nije u petak igrao, došao je u Maksimir, ali ga i prije utakmice napustio. Svratio je tek kupiti još pokoji dres za uspomenu na dane provedene u Dinamu.

– Ako odlazi, želim mu sve najbolje, Dinamu je dao je jako puno.

Dakle, uz Dilavera će igrati Gvardiol?

– Polako, Theophile još ima ugovor, a Gvardiola ste vidjeli, on je stoper na kojeg ozbiljno računamo. Ako ga želiš vidjeti i razvijati ga, moraš mu dati priliku da igra pa čak i da griješi. Trener sam koji voli mlade igrače, volim stati iza njih i nema pritiska na takve igrače, ako budu griješili, to je moja greška jer sam ih ja stavio da igraju. Nisam doveden na klupu zato što sam lijep, nego da donosim odluke koje nisu uvijek svima ugodne.

Hoćete li tražiti pojačanje za tu poziciju?

– U ovom trenutku ionako se ništa ne može napraviti, ima vremena i vidjet ćemo nakon ovih deset kola, pričekajmo da dođe prijelazni rok – zaključio je Jovićević.

