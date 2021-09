Necijepljeni NBA igrači neće dobiti plaće za propuštene utakmice

NBA liga neće tjerati igrače da se cijepe protiv Covida-19, ali neće biti plaćeni za propuštene utakmice u nekim mjestima i dvoranama koje podliježu lokalnim protuepidemijskim mjerama.

"Svaki igrač koji ne zadovoljava lokalne propise o cijepljenju, neće biti plaćen za propuštene utakmice", izjavio je u srijedu putem priopćenja glasnogovonik NBA-a Mike Bass.

Udruga NBA igrača ni u jednom trenutku nije svojim članovima željela nametnuti obvezu cijepljenja protiv Covida-19 pa je za necijepljene košarkaše NBA liga predvidjela stroge protokole o ponašanju. No, lokalni propisi premašuju NBA protokole, što znači da će necijepljeni igrači domaćih momčadi u New Yorku i San Franciscu morati propustiti polovicu dvoboja u osnovnom dijelu sezone.

Apsurdno je to što se lokalni propisi ne odnose i na gostujuće igrače pa tako košarkaši koji ne mogu igrati domaće utakmice u San Franciscu, mogu igrati kao članovi gostujuće momčadi u New Yorku. Naravno, vrijedi i obrnuto. Lokalni propisi pogađaju tri NBA momčadi, New York Knickse, Booklyn Netse i Golden State Warriorse.

Najzvučnija imena među igračima koji se protive cijepljenju su Kyrie Irving iz Brooklyn Netsa i Andrew Wiggins iz Golden State Warriorsa. Irving bi ove godine trebao zaraditi 34,9 milijuna američkih dolara, a Wigginsov ugovor je vrijedan 31,6 milijuna.

Prema dostupnim podacima oko 90 posto igrača u NBA ligi je primilo cjepivo.