'Kad je Srbiju bombardirao NATO '99., ne sjećam se da ste imali takvu solidarnost'

Predsednik beogradskog organizacijskog odbora final foura i izvršni direktor Borda trenera Eurolige Goran Šašić uputio je otvoreno pismo svom kolegi Pauliusu Motiejūnasu koji je dan ranije prozvao Srbiju i Beograd kao organizatore završnog turnira najjačeg europskog košarkaškog natjecanja budući da smatra da ga ne zaslužuju organizirati nakon što nisu htjeli na utakmici držati transparent 'Stop the war'.

Žalgiris GM Paulius Motiejūnas: “As a Lithuanian, seeing a whole picture of war, I’d say it is wrong time & place [to have a Euroleague Final Four in Belgrade]. The decision was made earlier & there are no ways to undo it. But if you ask me if it’s a right place, I would say no.”