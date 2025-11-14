Ne može mu nitko ništa: Suigrač Joška Gvardiola je nezaustavljiv, pazite ove brojke

Nedodirljivo najefikasnija reprezentacija u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo s 33 postignuta pogotka, uz samo četiri primljena još nije matematički osigurala odlazak na smotru najboljih u SAD, Meksiko i Kanadu. Riječ je o reprezentaciji Norveške koja je u četvrtak navečer nastavila svoju golijadu, s 4:1 slavila je nad Estonijom i napravila ogroman korak prema SP-u. Po dva pogotka za Norvežane postigli su Alexander Sørloth i Erling Haaland. Tako je Norveška stigla do ta 33 postignuta pogotka u samo sedam utakmica, što znači da su u prosjeku postizali 4,71 pogodak po utakmici, što zvuči pomalo monstruozno. No, možda to i nije tako čudno kad u svojim redovima imaju "monstruma" Erlinga Haalanda koji je sam 14 puta bio strijelac.

Haalandu ćemo se još vratiti, ali stvarno je nevjerojatno da Norveška još nije na SP-u prije zadnjeg kola kvalifikacija iako je Italiji, prvom pratitelju, ostala samo teorija da još može do prvog mjesta. Upravo Italija i Norveška igraju međusobno u tom posljednjem kolu u nedjelju na San Siru. Bilo bi sve gotovo u četvrtak nakon pobjede Norveške da Talijani nisu u 88. i u sudačkoj nadoknadi ipak postigli dva pogotka za pobjedu u Moldaviji. Ovako matematički još mogu izravno na SP, ali morali bi gadno "natamburati" Norvežane. Naime, u slučaju da su reprezentacije bodovno izjednačene ne odlučuju međusobni susreti nego ukupna gol-razlika.

Talijanima bi bilo draže da odlučuju međusobni susreti iako im ni to ne bi bilo ugodno je su u Norveškoj izgubili s 0:3 (uz samo jedan pogodak Haalanda). Ovako, kad odlučuje ukupna gol-razlika, prvo mjesto zapravo je nemoguća misija za Gattusa jer Norveška ima gol-razliku 33:4, dakle u plusu je 29 pogodaka, a Italija 20:8, dakle 12 golova u plusu. Što znači da bi na San Siru u nedjelju Talijani trebali pobijediti s devet pogodaka razlike. Stoga, Talijani će u doigravanje, a Norvežani već mogu kupovati zrakoplovne karte za Washington i izvlačenje skupina koje je na rasporedu 5. prosinca.

Vidjet ćemo mogu li Gattusovi izabranici ovaj put zaustaviti strašnog Haalanda. Najbolji strijelac ovih kvalifikacija dosad je postigao tih 14 pogodaka u ovom ciklusu za Norvešku i sigurno bi volio zabiti ponovno i Italiji nastaviti "bildati" svoju statistiku. Nakon dva pogotka u pobjedi od 4:1 nad Estonijom Haaland je s jednim djelatnikom iz reprezentacija nakratko napustio svlačionicu i vratio se s puno vrećica, svoje je suigrače počastio cheeseburgerima. Možda će ih u nedjelju u Milanu počastiti pizzama bude li ponovno strijelac.

Njegovi pogoci više nisu nikakvo iznenađenje, u 47 nastupa za norvešku reprezentaciju ovaj klasni centarfor postigao je 53 pogotka, dakle više od pogotka po utakmici u reprezentativnom dresu, uvelike je preskočio dosadašnje najbolje norveške strijelce, John Carew postigao je samo 24 gola, a Ole Gunnar Solskjaer i Tore André Flo po 23. Još je Haaland daleko od "kluba sto" za nacionalnu vrstu, ali njemu je tek 25 godina i još će dugo igrati za reprezentaciju. Možda mirno ne mogu spavati ni zasad najbolji strijelci u povijesti svih reprezentacija, Cristiano Ronaldo koji je zabio 143 pogotka za Portugal, Messi sa 114 za Argentinu, te Ali Daei sa 108 za Iran. To su jedina trojica koji su u "klubu sto", ali s obzirom na svoje godine Haaland ih može dostići. Očito je riječ o stroju za golove koji je i na klupskoj sceni nevjerojatan. Nakon što je iz Norveške preselio u Red Bull Salzburg tamo je u 27 utakmica 29 puta bio strijelac, u Borussiji Dortmund je u 89 utakmica 86 puta slavio pogodak (uz 23 asistencije). I sad se u Manchester Cityju ne može žaliti na svoj učinak, u 161 susretu postigao je 143 pogotka i još 22 puta asistirao.