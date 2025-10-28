Naši Portali
NJEMAČKA

Navijači Bayerna klupskoj legendi zabranili dolazak u klub: 'Nećemo nasilnike...!

Jerome Boateng
Reuters/Pixsell
Autor
Željko Janković
28.10.2025.
u 21:15

Bivši branič dobio je uvjetnu kaznu i upozorenje od suda u Münchenu koji ga je prošle godine osudio za nanošenje tjelesnih ozljeda bivšoj partnerici

Nakon velike kontroverze, Bayern München odlučio je da bivši Bayern i njemački branič Jérôme Boateng neće posjetiti klub kako bi razvijao svoju trenersku karijeru. Ta je klupska odluka uslijedila nakon prosvjeda navijača njemačkog kluba zbog sudskih odluka povezanih s Boatengovom prošlogodišnjom osudom za nanošenje tjelesnih ozljeda bivšoj partnerici.

Trener Bayerna Vincent Kompany, bivši Boatengov suigrač, prošli je mjesec naznačio da bi pozdravio Boatengovo provođenje vremena s klubom kao dio svojih planova za pokretanje trenerske karijere.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Međutim, to se nije svidjelo navijačima Bayerna koji su na utakmici s dortmundskom Borussijom izvjesili transparente protiv Boatengove prisutnosti u klubu. 
'Od*ebi, nasilniče!‘, ‘Tko počinitelju daje prostor, dijeli njegovu krivnju‘, ‘Nema pozornice za počinitelje‘ - pisalo je na nekim transparentima.

Bivši branič dobio je uvjetnu kaznu i upozorenje od suda u Münchenu koji ga je prošle godine osudio za nanošenje tjelesnih ozljeda bivšoj partnerici. Boateng je oduvijek nijekao prekršaj.

U konstruktivnoj razmjeni mišljenja između FC Bayerna i Jérômea Boatenga ovog tjedna, odlučeno je da Jérôme Boateng neće posjetiti FC Bayern kako bi promatrao trening", objavio je Bayern u službenoj izjavi.  

VEZANU ČLANCI: 

"Jérôme se osjeća vrlo povezanim s FC Bayernom i ne želi da FC Bayern pretrpi štetu zbog trenutačne kontroverzne rasprave o njemu."

Boateng je u izjavi na Instagramu upućenoj Bayernu i Kompanyju napisao da je odlučio posvetiti se drugim interesima "nakon nedavnih rasprava o meni" te je rekao da želi da se klub može usredotočiti na svoje performanse na terenu.

Boateng, koji je dva puta osvojio Ligu prvaka s Bayernom i Svjetsko prvenstvo s Njemačkom 2014. godine, prošli je mjesec objavio svoje povlačenje od aktivnog igranja. U kolovozu je njegov ugovor s austrijskim klubom LASK Linz raskinut uz obostrani dogovor, iako je pred njim bila još jedna sezona.

Njemačka Bayern jerome boateng

