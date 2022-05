Našičanima “ribica” ispunila tri želje, Ćavar poručuje: Neće im pomoći

Rukometaši PPD Zagreba i Nexe igrat će danas (18 sati, dvorana Žatika u Poreču) finale kupa Hrvatske. Bit će to njihova treća međusobna utakmica ove sezone, a bit će još najmanje dvije u doigravanju za prvaka Hrvatske. Zagrebaši žele osvojiti svoj 29. trofej pobjednika kupa, a Našičani svoj prvi. Ove dvije momčadi već su se susretale u finalima kupa Hrvatske, i to četiri puta. Sva četiri puta slavili su “plinari”. Prvi put u Umagu 2015. (33:27), zatim u opet u Umagu dvije godine kasnije (28:27 nakon izvođenja sedmeraca). Najuvjerljiviju pobjedu Zagrepčani su ostvarili protiv Našičana u finalu 2018. godine, također u Umagu (28:17), a posljednje međusobno finale odigrali su 2021. u Poreču, kada je bilo plus pet (26:21).

Nestalo "municije"

Obje momčadi finale dočekuju u jednom mirnom, ležernom tonu. I jedni i drugi dan prije finala opuštali su se uz šetnju i kavicu na obali mora. Doduše, jedni druge nisu vidjeli jer “plinari” jedini od sudionika muškog i ženskog završnog turnira nisu bili smješteni u Poreču, već negdje pokraj Novigrada. No tako je bilo i prošle godine. U posljednje vrijeme nije bilo ni “otrovnih” strelica bilo iz jednog, bilo iz drugog tabora. Kao da se veći dio “municije” ispucao nakon subotnjeg prvenstvenog susreta, kada su Našičani “pucali” iz svih vrsta oružja.

Ako ništa drugo, Našičani su u Poreču našli “zlatnu ribicu”, koja im je ispunila tri želje. Naime, nakon subotnjeg poraza u Kutiji šibica čelni ljudi kluba i igrači bili su nezadovoljni trima stvarima. Prvo, nije bio dozvoljen ulazak većem broju njihovih navijača u Kutiju šibica, drugo, nije bilo TV prijenosa, i treće, bili su nezadovoljni suđenjem i činjenicom da susrete protiv PPD Zagreba stalno sude isti suci – Jurinović i Mrvica. I sada im je “ribica” ispunila sve tri želje vezane za sporne situacije. Dakle, danas će u dvoranu Žatika moći ući neograničen broj njihovih navijača, drugo, utakmica se prenosi na HRT-u i treće, dobili su najbolje hrvatske suce, što su proteklog tjedna i priželjkivali. Finale će suditi Gubica i Milošević. Koliko je to dobro, ne znamo, jer je isti par sudio i sva četiri njihova međusobna finala, a znamo da su Našičani sva četiri puta izgubili.

– U finalu samo želim da damo sve od sebe, da odigramo maksimalno koliko u ovom trenutku možemo. Neka finale protekne kao što kaže slogan ovog vikenda, neka to bude festival rukometa – rekao je Branko Tamše, trener Nexea.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 07.05.2022., Zagreb - Paket24 rukometna Premijer liga, 10. kolo, RK PPD Zagreb - RK NEXE Nasice. Photo: Igor Soban/PIXSELL

U roster Našičana vratio se Mario Tomić, koji će biti velika pomoć na mjestu kružnog napadača, ali i u obrani.

– Današnja utakmica bit će nam treća u ovom tjednu. Bitno je da je dočekamo odmorni i bistre glave i vjerujem da u petom pokušaju konačno možemo podignuti toliko željeni pehar – istaknuo je Tomić.

Iznenađenja nema?

Zagrebaši su nešto lošije odigrali prvo poluvrijeme protiv Poreča u polufinalu, a stvari su legle na svoje mjesto tek u drugih 30 minuta.

– Za razliku od prvenstvenih utakmica u finalu kupa nema popravaka. Kako krenemo u susret, tako ćemo vjerojatno i završiti. Krenemo li loše, ne piše nam se dobro, a krenemo li dobro, vjerujem da ćemo na kraju slaviti. U prijevodu, uđemo li u susret kao protiv Poreča, to neće nikako biti dobro. Moramo od prve minute krenuti jako, pokazati tko je gazda na parketu. Bilo je dosta nezadovoljstva s njihove strane nakon što smo ih pobijedili s devet razlike u Kutiji šibica. Sada će imati idealne uvjete – podršku svojih navijača, neutralni parket, dobre suce, TV prijenos. Ali, neće im pomoći – rekao je Davor Ćavar, lijevo krilo PPD Zagreba.

Za Ivicu Obrvana bit će ovo poseban dan. Ne samo zbog finala kupa Hrvatske nego i sjećanja na 15. svibanj 1992. godine, kada je kao igrač Zagreba osvojio Kup prvaka u španjolskom gradu Santanderu.

– Ovo je treća utakmica s njima u kratkom razdoblju. Dobro se poznajemo i neka su iznenađenja svedena na minimum. Puno toga ovisit će kako će tko igrati u obrani, tko će imati raspoloženije vratare. Svjesno smo preuzeli ulogu favorita zbog uvjerljive pobjede u zadnjoj utakmici. Ipak, očekujem puno drukčiju utakmicu od one prošle subote u prvenstvu – zaključio je Obrvan.