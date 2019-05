Napokon osvojio zlato u rodnom gradu: Ovo je moj trenutačni maksimum!

Prvog dana finala na Svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku Robert Seligman osvojio je zlatnu medalju u vježbi na konju s hvataljkama.

Seligman je mirno i rutinski odradio svoju vježbu i s konačnom ocjenom 14.533 uzeo svoje prvo zlato na ovom turniru, nakon 11 godina koliko nastupa u svojem rodnom gradu.

Prva pobjeda u 11 godina

– Što reći, presretan sam. Ovo je moj trenutačni maksimum i to sada odrađujem i na treninzima. Kako sam i najavljivao, osjećao sam da bih ove godine mogao pobijediti. Sada kada se to i dogodilo, kao da mi je veliki kamen pao sa srca. Svjestan sam da imam 33 godine i da ću nastupati i boriti se za postolja još nekoliko godina, ali bilo bi mi uistinu žao da nisam u svojem gradu uzeo zlatnu medalju. Nisam kalkulirao iako je situacija bila poprilično čista do mojeg nastupa. Moja vježba bila je stvarno dobra, ne mogu si ništa zamjeriti i presretan sam zbog medalje – rekao je Seligman.

Iza Roberta su ostali Rus Nikolaj Kuksenkov (14.300) i Azerbajdžanac Ivan Tikhonov (14.000).

Tijana Tkalčec bila je peta na preskoku, a Aurel Banović sedmi na parteru.

– Ocjene su bile nešto niže od onih na koje sam se navikla, ali radila sam novi skok koji još nije dovoljno uvježban – još trebam iskustva s njim na natjecanjima da bih ga uvježbala kako treba i kako bi ocjene bile više. Po povratku u Čakovec nastavit ću uvježbavati taj skok jer već u srijedu putujem za Kopar i nadam se da ću ga tamo izvesti kako treba i da će to biti dovoljno za finale. Poseban je osjećaj nastupati doma, pred osječkom publikom koja je uistinu divna i navija iz sveg glasa za sve sportaše bez obzira na to iz koje zemlje dolaze – rekla je Tijana Tkalčec.

Zabava uz Massima

Prvi finalni dan u Osijeku završio je nastavkom zabavnih sadržaja u okviru 2. izdanja Gastro&Wine&Music festival Feelgood weekenda gdje su posjetitelji eventa isprobali izvrsnu gastronomsku ponudu, a za dobru atmosferu pobrinuo se pjevač Massimo.