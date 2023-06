Napit ću se žestoko da sve ovo izbacim iz sebe, a vatrenima želim veliku pobjedu

Baš kao što je to kazao još u ringu i na presici se najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat ispričavao za svoju slabiju predstavu protiv Tariqa Osara i ne pokušavajući se pri tome vaditi na slomljenu podlakticu. Niti je u tome tražio razlog nokauta kojeg je doživio u petoj rundi.

- Moj stav je da sam p....ca ako ne mogu dobiti borbu sa slomljenom rukom. Nema isprike. Zar bih se sada trebao sažalijevati. Pobijeđen sam pošteno i nemojte me žaliti. Osjećaj je usran no to je borilački biznis. I ja neću sada govoriti da ću se vratiti i slične "bla, bla, bla" stvari jer poraz je poraz.

U kojoj situaciji je došlo do ozljede jednog od najboljih svjetskih kikboksača?

- Borbe se ne sjećam najbolje zbog te ruke jer bi me kod svakog zamaha zaboljelo i to mi je išlo na živce. No, sjećam se da me je pogodio prednjim udarcem nogom koji sam htio blokirati i tada se u podlaktici dogodio neki klik. Čovjek mi je slomio ruku udarcem nogom i nema se tu što reći.

Je li u takvom stanju izdržao do pete runde zahvaljujući hrvatskim navijačima?

- Žao mi je ljudi što sam vas razočarao. Imao sam cijelu Hrvatsku iza sebe i priliku da dokažem da sam ja taj a ja to nisam dokazao.

Ovog časa ključno je pitanje stigne li se Antonio oporaviti do prosinca kada će se održati Gloryjev Grand Prix turnir osmorice čijem će pobjedniku pripasti 500.000 dolara?

- Ruka mi je 100 posto slomljena jer osjećam tu kost da se miče i ja sada ne znam koliko će mi oporavak uzeti vremena. Ako se oporavim, borit ću se. Bila je to loša noć, loša izvedba. Žao mi je zbog trenera koji me vodio kroz borbu Waltera Da Silve i glavnog trenera kluba Mikea Passeniera ali i svih onih koji su u mene vjerovali.

Nada se Plazibat da svojim porazom nije utjecao na sve članove stožera hrvatske nogometne reprezentacije koji su ga došli podržati i kojeg večeras čeka finale Lige nacija.

- Nadam se da svojim porazom nisam stvorio loše ozračje, da nikoga nisam doveo u loše stanje uma i da će Hrvatska osvojiti Ligu nacija. Iskreno, nikad ne partijam kada pobijedim ali kada izgubim, partijam prilično žestoko da izbacim to iz sebe. Nadam se da će nogometaši pobijediti i da ću se je..no napiti, da ću povraćati iza uglu, na nekoj rotterdamskoj ulici, pa će ljudi govoriti "vidi ga"