Najveći talent Prve HNL u Bayernu! 'Ima sve, mogao bi postati novi Luka Modrić'

Lovro Zvonarek (16) postao je najmlađi strijelac u povijesti Prve HNL kad je u posljednjem kolu prošle sezone Varaždinu zabio gol. Takav talent nije prošao neopaženo, velikani su se borili za njega i na kraju je pobijedio Bayern. Što njegovog bivšeg trenera ne čudi...

Naime, Tomislav Stipić bio je trener Slaven Belupa kad je Zvonarek zabio taj pogodak, dao mu je veliku priliku da se priključi prvoj momčadi i ništa oko toga mu nije bilo sporno. Pred sobom je vidio dragulj, morao ga je iskoristiti na pravi način.

- On je sposoban postati novi Luka Modrić. Ispred svih je vršnjaka i sve što može je senzacionalno. Pametan, jak u duelima, sjajan udarac, dribling, pas...

Sve ovo izgovorio je hrvatski trener za njemački Bild, koji se zainteresirao za novopridošlog igrača Bayerna. A u taj je klub stigao za 1,8 milijuna eura, što bi s bonusima moglo u budućnosti dosegnuti i pet milijuna eura.

Lovro Zvonarek's transfer to FC Bayern is done. FCB are paying a fee of €1.8m that can go up to €4-5m. Player will remain on loan at Slaven Belupo [Bild] pic.twitter.com/GhMmiLQO3v