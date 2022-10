Najskuplji igrač Dinama ne dolazi na utakmice, vrijeme je za Baturinu

Dinamo i Salzburg odigrali su u svom drugom susretu 1:1, a s obzirom na to da je u prvom u Austriji bilo 1:0 za ovog suparnika plavih u skupini Lige prvaka, jasno je da je Dinamo propustio veliku priliku. Jer, u skupini s Milanom i Chelseajem Salzburg je zasigurno bio meta na koju se ciljalo kao na suparnika kojeg se može pobijediti i preko njega stići do europskog proljeća. No u dva susreta s njima plavi su upisali samo bod i sad će jako teško prezimiti u Europi.



Trebao je ranije mijenjati