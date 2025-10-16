Najbolji hrvatski kickboksač se vraća: Jedno je sigurno, bit će nokautirani

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat službeno se vraća u ring gotovo dvije i pol godine otkako je posljednji put bio u akciji.

Plazibat se službeno vraća 13. prosinca kada će se u nizozemskom Arnhemu boriti protiv Nizozemca Levija Rigtersoma u glavnom meču teške kategorije Glory Collision 8.

Podsjetimo, najbolji hrvatski kickboksač je u lipnju 2023. u Rotterdamu u borbi za naslov privremenog prvaka Gloryjeve teške kategorije, izgubio od Nizozemca nigerijskih korijena Tariqa Osara nokautom u petoj rundi. Osaro je potkraj prve runde jednim "kickom" slomio Plazibatu ruku koji se nastavio boriti.

Plazibat (22-5, 16 KO) i Righters ( (21-4, 11 KO) su se trebali boriti u glavnom meču Glory 95 u Zagrebu prošlog rujna, međutim, ozljeda je spriječila Plazibata da te večeri uđe u ring.

"Čekao sam dvije i pol godine na ovo. Glory može staviti bilo koga ispred mene, nije važno. Jedno je sigurno, bit će nokautirani," rekao je Plazibat.

"Vratio sam se tamo gdje pripadam, u Glory ring i u glavnom meču Collision 8," dodao je.

Pobjednik će se plasirati na završnicu "Last Heavyweight Standing", osam najboljih svjetskih teškaša koji će se početkom 2026. natjecati u jednodnevnom turniru, a pobjednik će biti okrunjen za najboljeg teškaša na svijetu.