Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ANTONIO PLAZIBAT

Najbolji hrvatski kickboksač se vraća: Jedno je sigurno, bit će nokautirani

Zagreb: Antonio Plazibat na treningu
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
16.10.2025.
u 23:11

"Čekao sam dvije i pol godine na ovo. Glory može staviti bilo koga ispred mene, nije važno. Jedno je sigurno, bit će nokautirani," rekao je Plazibat.

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat službeno se vraća u ring gotovo dvije i pol godine otkako je posljednji put bio u akciji.

Plazibat se službeno vraća 13. prosinca kada će se u nizozemskom Arnhemu boriti protiv Nizozemca Levija Rigtersoma u glavnom meču teške kategorije Glory Collision 8.

Prošle su gotovo dvije i pol godine otkako je Plazibat posljednji put bio u akciji.

Podsjetimo, najbolji hrvatski kickboksač je u lipnju 2023. u Rotterdamu u borbi za naslov privremenog prvaka Gloryjeve teške kategorije, izgubio od Nizozemca nigerijskih korijena Tariqa Osara nokautom u petoj rundi. Osaro je potkraj prve runde jednim "kickom" slomio Plazibatu ruku koji se nastavio boriti.

Plazibat (22-5, 16 KO) i Righters ( (21-4, 11 KO) su se trebali boriti u glavnom meču Glory 95 u Zagrebu prošlog rujna, međutim, ozljeda je spriječila Plazibata da te večeri uđe u ring.

"Čekao sam dvije i pol godine na ovo. Glory može staviti bilo koga ispred mene, nije važno. Jedno je sigurno, bit će nokautirani," rekao je Plazibat.

"Vratio sam se tamo gdje pripadam, u Glory ring i u glavnom meču Collision 8," dodao je.

Pobjednik će se plasirati na završnicu "Last Heavyweight Standing", osam najboljih svjetskih teškaša koji će se početkom 2026. natjecati u jednodnevnom turniru, a pobjednik će biti okrunjen za najboljeg teškaša na svijetu.
Ključne riječi
kickboks Antonio Plazibat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još