Najbogatiji klub svijeta dobio novog trenera i vjerojatno niste čuli za njega...

Eddie Howe je novi trener Newcastle Uniteda, a potpisao je ugovor do ljeta 2024., objavio je engleski premierligaš na svom službenom mrežnom portalu.

Ovaj 43-godišnji stručnjak, nasljednik Stevea Brucea koji je klupu Svraka sporazumno napustio 20. listopada, bio je bez posla od kolovoza prošle godine, kad je otišao iz Bournemoutha nakon što je klub ispao iz Premier lige.

- Velika je čast postati glavnim trenerom kluba takvog ugleda i povijesti kao što je Newcastle United. Ovo je sjajna prilika, ali pred nama je i jako puno posla - izjavio je Howe u priopćenju.

Newscastle je trenutačno na predzadnjem mjestu u Premier ligi sa samo pet bodova i bez ijedne pobjede u prvih 11 nastupa.

Foto: Owen Humphreys Newcastle United fans sheifl their eyes from the sun before the Premier League match at St. James' Park, Newcastle. Picture date: Saturday October 30, 2021.

Howe je trenerski ugled stekao tako što je Bournemouth preuzeo kad je klub bio pri dnu četvrtog kvalitativnog razreda engleskog nogometa (League Two), doveo ga do Premier lige i tamo ga držao pet sezona.

U momčadi koju dobiva u ruke zateći će trojicu nogometaša koji su bili pod njegovim vodstvom u Bournemouthu: Calluma Wilsona, Ryana Frasera i Matta Ritchieja.

Howe nije bio prvi izbor novog klupskog vodstva. Vlasnici iz Sudijske Arabije željeli su na klupu dovesti Unaija Emeryja iz Villarreala, ali španjolski stručnjak je odbio ponudu.

Otkako je Steve Bruce napustio klub momčad je vodio Graeme Jones i u tri utakmice osvojio dva boda: remizirao je protiv Crystal Palacea i Brightona, a izgubio od Chelseaja.