Na izgradnji Olimpijskog sela je radio i carev sin, a sportaše su oblačili dizajneri

Nekad su se na Olimpijskim igrama ravnopravno sa sportašima nadmetali ministri i prinčevi. Upravo se takav slučaj dogodio u Tokiju 1964. godine. Tako se u skoku u vis natjecao jedan od ministara države Čad, a u jedrenju norveški princ Harald. Kako se u to vrijeme strogo gledalo da na Igrama nema mjesta profesionalizmu, tako je uskraćen nastup australskom plivaču Murrayu Roseu, u to vrijeme svjetskom rekorderu i olimpijskom pobjedniku iz Rima 1960. godine. Naime, on je uoči Igara snimio jedan reklamni film, što je bilo dovoljno da ga se eliminira. No Rose je ipak došao u Tokio, ali kao komentator australske televizije.

Zastava poput olovke

Zanimljivo je bilo svečano otvaranje Igara u Tokiju. U to vrijeme velika pažnja posvećivala se izgledu sportaša pa su u pojedinim zemljama bili angažirani najpoznatiji modni kreatori. Sportaši Jugoslavije izašli su u sivim odijelima i sa šeširima, a svi jako dobro pamte Jurija Vlasova, dizača utega iz bivšeg Sovjetskog Saveza, koji je nosio zastavu u svečanom defileu kao da je – olovka. Cijelo mu je vrijeme ruka bila potpuno ispružena i tako je nosio zastavu...

Japanci su uložili puno truda i novca te 1964. godine. Angažirano je 15.000 ljudi koji su sudjelovali u pripremi Igara, a za Igre su izdvojene četiri milijarde dolara. U tom trenutku to je bilo više nego što je iznosio državni godišnji budžet jedne Austrije.

U Jojogi je podignuto olimpijsko selo. Na tisuće studenata radilo je na poslovima prodavača, konobara, portira... Zanimljivo je da je među njima bio i za vrijeme Igara radio i budući japanski car. Otac, car Hirohito, tada mu je rekao:

“Pazi samo da ne razbiješ puno tanjura.” Japance je iznenadio velik broj novinara koji su došli pratiti Igre – 1200 izvjestitelja slilo se u Tokio.

U jednom trenutku došlo je do sukoba između novinara i članova Organizacijskog odbora. Naime, na deset novinara dobivale su se tek dvije, tri ulaznice za pojedina natjecanja.

500 dolara za otvaranje

Zanimljivo je da je i u ono vrijeme bilo preprodavača ulaznica. Naravno, najviše se zaradilo na ulaznicama za svečano otvaranje. Tisuće i tisuće ljudi išle su prema stadionu bez ulaznica. Svi su bili spremni kupiti skupu ulaznicu od preprodavača. Tako je jedan Amerikanac ulaznicu platio 500 dolara. Policija ga je uhvatila, ali ne i preprodavača. Amerikanac se policiji pravdao govoreći da je ciljano imao toliko novca za ulaznicu jer je došao izdaleka i želio je vidjeti spektakl svečanog otvaranja. Na kraju su ga pustili, ali na otvaranje nije stigao...

