Na otvorenju Igara zastavu moćne olimpijske nacije nosila Hrvatica Julia!

Uz spektakularan vatromet i digitalizirani i pojednostavljeni umjetnički program, u Pekingu su otvorene 24. “Igre snijega i leda”, prve Olimpijske igre čija su ljetna i zimska verzija dodijeljene istom gradu. A i prve su to Igre koje su svečanost otvorenja imale na istom stadionu, Ptičjem gnijezdu.

Osim lokacije i arene, zajedničko je tim svečanostima da im je direktor ceremonije filmski redatelj Zhang Yimou. A on je i ovom prilikom insistirao na tajnosti detalja, pa se tako do posljednjeg trena nije znalo tko će upaliti olimpijski plamen, koji je ovaj put viđen u mikroformatu unutar velike “pahulje” obrubljene maslinovim granama. Prije 14 godina plamen je upalio trostruki olimpijski pobjednik, gimnastičar Li Ning, “trčeći” zrakom, a ovaj put to je učinilo dvoje svjetskoj javnosti anonimnih kineskih nordijaca.

U paradi nacija sudjelovala je 91 zemlja, a hrvatsku zastavu nosili su olimpijski debitanti, alpska skijašica Zrinka Ljutić (18) i nordijac Marko Skender (20). Osim njih, još je jedna Hrvatica na otvaranju nosila zastavu, gradišćanska Hrvatica Julia Dujmovits, olimpijska pobjednica iz Sočija u snowboardu koja predstavlja Austriju. Barjaktari zemalja sudionica izlazili su po kineskoj “abecedi”, no u stadion su prvi ušli sportaši Grčke, kolijevke Olimpijskih igara. Po tradiciji, posljednja je izišla zemlja domaćin Kina koju će predstavljati 176 sportaša.

Više olimpijaca od Kine imaju SAD (224), Kanada (215) i Rusija (212) čiji sportaši ne mogu nastupati pod svojom zastavom niti slušati svoju himnu radi brojnih dopinških afera. Više od sto spotaša imat će Švicarska (167), Njemačka (149), Japan (124), Švedska (116) i Austrija (106). Hrvatsku će predstavljati 11 sportaša.