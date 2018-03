Na košarkaški kamp u Zagrebu nagovorila me moja Ivana

Potkraj lipnja u Zagrebu će se održati jedan vrlo atraktivan košarkaški kamp za klince, JBlass Skills Academy, s potpisom bivšeg Cibonina Amerikanca Jerela Blassingamea. Kako smo čuli od njega samog, kamp će se odvijati u Cedevitinu Domu košarke i to uz vrlo zanimljive goste.

Osvojio ABA ligu u Beogradu

–Poseban gost će mi biti Kenneth Faried, igrač NBA sastava Denver Nuggets, a doći će i Demonte Harper, igrač Zenita iz St. Peterburga. Vjerujem da ću dovesti još dva NBA igrača, no želim da to budu gosti iznenađenja.

Oni koji se dobro sjećaju najveće klupske košarkaške senzacije na ovim prostorima u 21. stoljeću – a to je Cibonino osvajanje regionalne lige usred Beograda – zacijelo se sjećaju i hitronogog i tamnoputog razigravača vukova. Uz Darija Šarića, Bles je bio ključ te nevjerojatne sportske priče, pa mnogi Cibonini poklonici i danas žale što je ovaj simpatični Amerikanac napustio klub. No, zbilo se to u prosincu 2014. jer su u Ciboni, koja je posrtala, procijenili da nemaju novca da ga zadrže.

– Šteta. Ja sam već tada hodao s mojom današnjom suprugom Ivanom i htio sam ostati u Zagrebu što je dulje moguće, no isto tako nisam htio financijski ispaštati uz jako dobru ponudu iz Poljske.

A u toj je zemlji proveo iduće dvije sezone, sve dok nije potpisao za grčki Patras, iz kojeg se pak preselio u Francusku, gdje je u dresu prvoligaša Antibesa trenutačno drugi najbolji razigravač cijele lige. Zajedno s njim je i njegova supruga Ivana (30) s kojom smo i dogovarali ovaj razgovor.

– Vjenčali smo se prošlog ljeta, a ja sam odlučila svoju karijeru podrediti Jerelovoj – objašnjava Ivana koja je u Zagrebu imala lijep posao:

– Završila sam hotelijersko-turistički fakultet u Opatiji i magistra sam ekonomije, a radila sam pet godina u hotelu Esplanade kao marketinška koordinatorica. Govorim šest jezika – hrvatski, engleski, španjolski i poljski vrlo dobro, a njemački i talijanski OK, a sada učim i sedmi – francuski.

Ivana je čak uspjela dobiti i posao, što znači da je francuski svladala.

– Dobila sam posao u Cannesu, u Gucciju, kao menadžerica za odnose s kupcima.

Odrastao u Tysonovu kvartu

Uz sve to, Ivana se brine i o tome da njezin suprug uvijek dobro jede, što je u njegovim godinama (36), uz brigu o tijelu, jako važno za igračku dugovječnost.

– Jerelova karijera zahtijeva i puno mog odricanja jer ja mu kuham tri obroka dnevno, a i stalno su moguće selidbe pa još ne pomišljamo na potomstvo, no i to će doći na dnevni red.

No, zato je već sada na dnevnom redu svadbena svečanost.

– Vjenčali se jesmo prošlog ljeta, no to je bilo malo intimno vjenčanje, u krugu moje obitelji. I zato ovo ljeto planiramo napraviti veću svadbu, s članovima njegove obitelji, ali još nismo odlučili gdje će to biti, na nekom od karipskih otoka ili na nekom hrvatskom otoku jer su svi oni oduševljeni su Hrvatskom.

Jerelovi roditelji još žive u newyorškom Brooklynu.

– Oni su i dalje u Brownswilleu, istom kvartu u kojem je odrastao i Mike Tyson. Opasan je to dio grada u kojem se i danas može čuti pucnjava i vidjeti klince kako prodaju drogu i zato mi Jerel često kaže da mu je košarka spasila život. Onaj mladac koji u tom kvartu poživi do 20. godine, taj je uspio, a jedan od njih je i moj Jerel, koji se cijelo vrijeme držao sporta i u životu nije popio kap alkohola niti popušio cigaretu. Obitelji tih klinaca nemaju novca da pošalju svoju djecu na fakultetu, a Jerelu je košarka to priuštila pa je završio sociologiju.

Gdje Ivana i Jerel provode ljeta?

– Mi u New Yorku ne ostajemo dulje od dva tjedna jer njemu je ljepše kod nas. Doduše, znamo otići i na kraće ljetovanje na Karibe, no volimo i Šibenik.

A baš ondje Blassingame se prošlo ljeto družio sa svojim bivšim suigračem Darijem Šarićem.

– Od prvog zajedničkog treninga, nakon kojeg je ostao da bi dodatno šutirao, ja sam znao da će taj momak uspjeti i da je samo pitanje vremena kada će postati NBA igračem. I stoga sam bio jako počašćen kada je izabrao baš mene da mu budem gost u takozvanoj zelenoj sobi za vrijeme NBA drafta. Bilo mi je veliko zadovoljstvo svjedočiti tome kako mu se ostvaruje san – kaže Jerel.

Blassingame je zajedno igrao i sa svojim kasnijim trenerom Slavenom Rimcem, koji bi zajedno s Juricom Golemcem trebao biti jedan od trenera na kampu.

– Riki je znao kakav sam igrač jer smo igrali zajedno u atenskom AEK-u, u mojoj prvoj sezoni u Europi. Za razliku od mnogih američkih bekova, ja sam onaj koji najprije gleda da razigra suigrače, a tek onda šutira ili ide na koš, a pomoglo mi je to što sam imao sjajne suigrače poput Rozića, Planinića, Kuridže .... koji su jako dobro razumijevali svoje uloge. Bez obzira na to što je trener Rimac meni dao ključeve te momčadi, naš glavni igrač bio je 19-godišnji Dario Šarić. Bila mi je to možda i najbolja i najdraža profesionalna sezona. Igrati s Darijem bilo je veliko zadovoljstvo, a sve je bilo to bolje što sam u to vrijeme upoznao svoju sadašnju suprugu.

A ona je iznimno zaslužna za spomenuti kamp.

– Ivana zna koliko ja volim klince, koliko volim podučavati djecu, pa me je uvjeravala kako treba nešto u tom smislu napraviti. A kako ja volim biti u Zagrebu, ideja je pala na plodno tlo.

S obzirom na to da hrvatska košarka ima kroničan problem proizvodnje “playmakera”, ovakav kamp će biti dobrodošao.

– Znam za taj vaš problem, znam da imate puno sjajnih visokih igrača i krila, a ja ću biti jako sretan ako im se baš iz mog kampa jednog dana netko pridruži. A do tada bih i ja mogao igrački pripomoći za što, vjerujem, još nisam prestar. Uostalom, već imam osobnu iskaznicu s hrvatskom adresom, a uskoro bih trebao dobiti i hrvatsku putovnicu.