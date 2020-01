Na klupi Norveške sjedi Hrvat! Otkrio je što ga je oduševilo

Hrvatska i Norveška nekako se u zadnje vrijeme stalno susreću u završnicama velikih rukometnih natjecanja. Tako smo je pobijedili u utakmici za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016., pa je ona nas pobijedila u polufinalu Svjetskog prvenstva u Francuskoj 2017.

Potom je ponovno na red došla naša pobjeda, svladali smo Norvežane u drugom krugu na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj 2018. Lani se na SP-u u Njemačkoj nismo sreli. U svim je tim susretima na klupi Norvežana kao pomoćni trener sjedio Željko Tomac, bivši rukometaš Zameta i mnogih drugih klubova.

Puno ovisi o Karačiću

– Dogovor je bio uoči susreta sa Slovenijom da poštedimo udarne igrače. Drugim riječima, bilo nam je potpuno svejedno s kojom ćemo reprezentacijom igrati u polufinalu jer u polufinalu jednostavno nema slabih. Uostalom, od četiri reprezentacije koje su došle do Stockholma, tri nemaju nijedan poraz, a Slovenija ima dva – kaže Tomac.

Bilo je čudno da je Slovenija igrala protiv Norveške s pričuvnom postavom.

– Ne znam kakva je njihova računica kad su izabrali Španjolsku. Da su krenuli s najjačim sastavom, mi ne bismo ništa mijenjali. I dalje bismo igrali onako kako smo se dan prije utakmice dogovorili – istaknuo je hrvatski trener na klupi Norveške.

Znači, Hrvatska...

– Da. Ponovo Hrvatska. Gledao sam utakmicu Hrvatska – Njemačka i oduševio se kako je Hrvatska igrala i pobijedila. Gledao sam i snimku susreta Hrvatska – Španjolska. Kad neka reprezentacija dvaput dostigne zaostatak od pet-šest golova razlike, onda je to za svaki respekt.

Sad sve ovisi o sitnicama. Bilo bi nam sigurno lakše da Karačić i Cindrić ne budu na sto posto. Dobro, nama nedostaje Rod, ali se to nije osjetilo u utakmicama. Imamo na tome mjestu desnog vanjskog dobru zamjenu – napominje Tomac.

Putovali samo sat manje

Hrvatska je u Stockholm morala putovati iz Beča, a vi iz ipak bližeg Malmoa?

– Mi smo prvo putovali vlakom do Kopenhagena, a potom avionom do Stockholma. Dakle, putovali smo samo sat vremena manje od Hrvatske i Španjolske – naglasio je Tomac.

Što predviđate u susretu Španjolska – Slovenija?

– Bit će zanimljivo. Španjolci su iskusniji, Slovenci rastrčani. Bombač, Zarabec i Dolenec su vrlo opasni s vanjskih pozicija, Blagotinšek je odličan na crti, Ferlina na vratima – priča Tomac.

Prvi se put rukometna završnica igra na nogometnom stadionu?

– E, to će biti zanimljivo. Nadam se da će taj prostor uspjeti zagrijati do našeg susreta. Istina je da stadion ima krov, ali to ipak nije dvorana – zaključio je Tomac.