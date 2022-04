Može li se Cibona spasiti? Trener: Ja se bavim samo stvarima na parketu

Nakon sedam pobjeda u nizu u Eurokupu i ABA ligi, košarkaši Cedevite Olimpije doživjeli su prvi poraz (80:84), a iznenadila ih je poletna Cibona. Slovenac na klupi Cibone (Gašper Okorn) nadjačao je Hrvata na klupi ljubljanskog kluba (Jurica Golemac), a što je još zanimljivije, Zagrepčanima je to bila treća pobjeda u šest dana u kojoj su preokrenuli 20-ak koševa zaostatka.

Protiv Splita sam poludio

Cibonina stratega pitali smo kako im to uspijeva.

- Pošteno da vam kažem, ne znam kako nam to uspijeva. Puno se bavim tim pitanjem. Kada se prvi put to dogodilo u utakmici sa Splitom, rekao sam da se to ne može dogoditi u svakoj utakmici. No, dogodilo se i u iduće dvije, dakle tri puta u samo šest dana, pa sam sam sebe demantirao.

Što je razlog da vukovi tako bezubo započinju utakmice, a razgoropade se tek u drugom poluvremenu?

- Puno se bavimo tim slabim počecima. Prvo smo mislili da je momčad jako umorna, no onda se pokazalo da to nije tako jer kako bi inače u drugom poluvremenu igrači bolje trčali i bili agresivniji. Tko zna, možda im je glava umorna od previše utakmica i analiza. Protiv Olimpije smo ušli u utakmicu s prevelikim strahopoštovanjem, a na koncu smo obranom preokrenuli rezultat. To je znak da momčad ima karakter, ali i da imamo neka taktička rješenja koja mogu nešto promijeniti.

Dakako, Okorn ne želi da njegova momčad nastavi suparnicima davati 20 koševa prednosti.

- Do tih -20 igramo jako loše, kao da smo u nekom kanalu, i mi to moramo promijeniti. Bez obzira na to što smo sve te tri utakmice preokrenuli, više sam zabrinut nego što sam sretan.

Što kažete igračima kada u poluvremenu pokisli dođu u svlačionicu?

- U utakmici sa Splitom sam poludio, vikao i razbijao. U onoj s Cedevitom Junior išao sam drugom metodom govoreći im da moraju braniti svoje igračko ime. Ajmo pokušati, moramo pokazati da se možemo izvući. U Ljubljani sam pak imao drukčiji osjećaj, da smo energetski u redu, ali da smo uplašeni i s prevelikim respektom ušli u Tivoli.

Događa li se i efekt otpuštanja grča, nakon visokog vodstva suparnika, kada više nemate što izgubiti?

- Tako nekako. Protiv Splita i Cedevite Junior igrali smo u grču jer s kim god u Hrvatskoj igramo, od nas se očekuje pobjeda. Čini se da nam je lakše igrati protiv Zvezde i jačih momčad ABA lige jer nismo favoriti i tada koristimo opuštenost.

A u Zadru i Podgorici nije bilo tako. Ondje su doživljeni debakli, doduše u vrijeme kada je u momčadi harala viroza.

- Premda nismo bili zdravstveno fit, ti porazi su nam jako teško pali jer ne želimo biti poniženi. Osim što smo bili virozni, u to vrijeme prolazili smo kroz dva šoka. Prvi je bio pozitivan, povratak Prkačina u sastav, pa je trebalo tražiti novi balans što ne ide preko noći. Drugi šok bio je kada se Radovčić ozlijedio, a on je jedno od naših najjačih oružja s klupe pa smo opet morali raditi rošade.

Srećom, Argentinac Vildoza igrao je vrlo korisno, postigao je po devet koševa i skokova, pet asistencija i osvojio četiri lopte.

- Potiho želi dokazati da nisam bio u pravu kada sam ga maknuo na drugu poziciju te pokazati da može biti lider momčadi, i to s pozicije jedan.

Nakon što je protiv Splita upisao nulu, centar Branković je u Ljubljani bio najbolji Cibonin strijelac (20 koševa).

- On protiv određenog tipa centara igra lošije, no mora složiti svoju priču na obje strane terena. Već ima neki repertoar, a sada treba rasti u detaljima.

Može li uprava kao i momčad?

Bez obzira na veliku financijsku neizvjesnost u klubu i oko njega, momčad očito funkcionira.

- Ja se bavim samo stvarima na parketu i nisam plaćen da bih pričao o drugim stvarima, a ne želim ni da igrači razmišljaju u tome. Znam da igrači sve to čitaju i slušaju, no nitko to dosad u svlačionici nije spomenuo i ja to ne bih ni dopustio. Nadam se i vjerujem da će se sve to riješiti. Moje je mišljenje da je sada pravo vrijeme da se nešto učini jer Cibona ima sedam-osam igrača koje treba zadržati i sljedeću sezonu, a to se sada čini. Uz dva malo iskusnija i kvalitetnija igrača, sljedeće sezone bit će to neka druga priča.

Cibonine pristaše zanima može li nova klupska uprava preokrenuti financijski minus od 35 milijuna kuna u pobjedu? No, kao što kaže trener Okorn, to nije pitanje za njega.

>> Sahrana Denisa Tota: