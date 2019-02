Možda je Nelson brutalan udarač, ali od ovog podatka svakom staje knedla u grlu

U noći sa subote na nedjelju, u velikoj areni kockarnice Mohegan Sun, Mirko Filipović stavlja na stol veliki ulog. Protiv brutalnoga udarača Roya Nelsona, nakon čijeg desnog “swinga” trava ne raste, naš najbolji MMA borac pokušat će produžiti svoj pobjednički na deset borbi i izvući se iz tog okršaja bez veće štete.

Osim toga, Cro Cop će nastojati zadržati tradiciju pobjeda u uzvratnim borbama jer, s kim god se tukao, na svoju ili želju protivnika, on je pobjeđivao, a to dovoljno govori o silnoj motivaciji.

Prvu “revanš” borbu po MMA pravilima imao je Mirko u prosincu 2002. kada je na bodove, jednoglasno, pobijedio Kazuyukija Fujitu, čovjeka koji je tvrdio da je slučajna bila Cro Copova pobjeda u njegovu MMA debiju (koljenom u čelo), koja se dogodila 16 mjeseci prije.

Mirkov ubojiti lakat

Drugi se uspješni uzvrat dogodio u istoj godini, nakon što ga je u travnju 2004. nokautirao hrvač Kevin Randleman. Ljutit na sebe, Cro Cop je u iduća četiri mjeseca odradio čak četiri borbe, da bi na Staru godinu pobijedio Amerikanca njegovim oružjem – gušenjem.

Unutar samo godinu dana dogodio se uzvrat i s još jednom američkim hrvačem Joshom Barnettom koji je tvrdio da bi pobijedio Cro Copa da mu se u njihovoj prvoj borbi nije dogodila ozljeda ramena. No Barnett ne samo da je izgubio drugu nego i njihovu treću borbu, a ona se dogodila u finalu Grand Prixa 2006., što je bio najveći trenutak njegove velike karijere.

Novostečena slava jednog od najboljih teškaša svog vremena odvest će Mirka iz japanskog Pridea u američki UFC gdje će, već u drugoj borbi u toj organizaciji, doživjeti najbrutalniji poraz u karijeri. Brazilski majstor džiju-džicua Gabriel Gonzaga najprije ga je izmorio, a onda nokautirao Cro Copovim oružjem high-kickom uz vrlo ružnu scenu izvrtanja koljena. Nakon točno osam godina dogodio se i taj uzvrat, a i on je završio u brutalnom osvetničkom tonu.

Naime, nakon što je Gonzaga možda bio i u bodovnom vodstvu u prve dvije runde, u trećoj ga je Mirko uništio laktovima. Uzdrmao ga je lijevim laktom u klinču, i to iz defenzive, a potom ga je dokrajčio u parteru u kojem je Brazilac pokušao potražiti spas u kakvom zahvatu. No Cro Cop je na njega navalio takvom žestinom da mu nije ostavio ni najmanje prostora za neku džiju-džicu majstoriju. Gledajući to, najpoznatiji MMA komentator Joe Rogan proglasio je Cro Copov lakat najubojitijim laktom u povijesti slobodne borbe.

Mirko je usredotočen

Nema sumnje u to da će Mirko takvo što pokušati izvesti i u svom petom, možda i posljednjem, uzvratu u karijeri. Bilo bi sjajno kada bi to uspio svojim “trademark” udarcem high-kickom, kojim je srušio mnoge protivnike, no ne bismo imali ništa protiv niti protiv još jedne egzekucije laktom.

Bilo kako bilo, Mirko se jako dobro spremio i za ovu borbu i iznimno je usredotočen, čemu svjedoče i fotografije iz New Yorka. I dok su se u “gradu koji nikad ne spava” članovi njegova tima, u svoje slobodno vrijeme, bavili razgledanjem “Velike Jabuke” Mirkove slike na društvenim mrežama mogli ste vidjeti jedino s presice ili iz hotelske teretane.

Tako je bilo i po preseljenju u Uncasville, poprište najveće borbe Željka Mavrovića u karijeri. Naime, baš tu Šaka sa Srednjaka borila se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji protiv legendarnog Lennoxa Lewisa i to mu je bila i posljednja borba u karijeri, a nije isključeno da to bude slučaj i s Mirkom bez obzira na ishod meča. No Mavrović se prije 20 godina borio pod jednim ogromnim šatorom, a Mirko će nastupiti u velebnoj Mohegan Sun Areni, dvorani za 10.000 gledatelja otvorenoj 2001.

– Spreman sam za borbu na bodove, no vidim li priliku da završim borbu, to ću i učiniti. Bez obzira na to što Nelson može primiti puno, ja sam u dobroj formi i nisam zabrinut – kazao je Cro Cop, dok se Nelson ovih dana stalno osvrtao na Mirkov rekordno brz oporavak od ozljede.

– Ako želim produžiti svoju karijeru, moram otići u Hrvatsku Cro Copovim liječnicima, oni rade čuda. Oporaviti se od takve ozljede za manje od četiri mjeseca, to je fenomen.

Igor Pokrajac, hrvatski borac s najviše UFC borbi, ovako procjenjuje izglede u borbi Cro Copa i Nelsona.

– Statistika kaže da je Mirko u posljednjih devet borbi imao devet pobjeda, a Nelson je u posljednjih devet borbi doživio šest poraza. Osim statistike, Mirku u prilog ide i činjenica da je u puno boljem trenažnom stanju i da je fizički snažniji. Bez obzira na sve, Mirko ne smije ući u otvorenu razmjenu udaraca, a ja bih se na njegovu mjestu držao na distanci i pokušavao udarati nogama, što low kickovima, a što middle kickovima i onda bih pokušao završiti boksačkim tehnikama. U klinč ne bih ulazio jer je Nelson majstor brazilskog džiju-džicua – kaže Pokrajac.