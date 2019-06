Moj prijatelj Zekić zna sve o nama, mi o njima gotovo ništa

Očito su suđeni jedni drugima, Dinamo će vrlo vjerojatno opet igrati protiv moldavskog Sheriffa u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Naime, izvučeni su parovi drugoga pretkola Lige prvaka i plavi će igrati protiv pobjednika susreta između Sheriffa i gruzijskoga Saburtala.

Moldavci su favoriti u tom prvom pretkolu pa se može očekivati da će maksimirska ekspedicija 23. ili 24 srpnja putovati u Tiraspol, a ne u Tbilisi.

Stalno su prvaci

A to što su očito hrvatski i moldavski prvak suđeni jedni drugima nije ni posebno čudo kad su stalno prvaci svojih država i kad im državni koeficijenti nisu dovoljni da odu izravno u skupine. Stoga se može očekivati da će se i po četvrti put sresti s moldavskim prvakom od kojeg su jednom ispali, a onda dvaput bili uspješni.

>>> Pogledajte rekciju Bjelice nakon ždrijeba

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nadajmo se da je to dobar ždrijeb za Dinamo iako je bilo i lakših suparnika. No plavi su čak i u Uefi nedavno proglašeni kraljevima pretkola jer su ih doista uspješno prolazili. To jedno ispadanje nakon 11-eraca od Sheriffa te ono od Skënderbeua zapravo su jedine crne mrlje plavih u tim kvalifikacijama.

Gledajući ždrijeb zajedno s trenerom Dinama Nenadom Bjelicom, kad je izvučen suparnik plavih, Bjelica nije ni trepnuo, pogledao je do kraja ples kuglica i onda kazao:

– O Gruzijcima stvarno ne znam ništa. Za Sheriff znam da je osvojio duplu krunu, a Zoran Zekić je posljednjih godina pokazao trenersku vrijednost, znam ga dugi niz godina.

I naravno da će oni imati bolje informacije o nama nego mi o njima. Ali mi ćemo se dobro pripremiti, kvalitetno analizirati suparnika, tko god to bio. Dosad se u to nismo upuštali jer je bilo previše klubova u konkurenciji da nam budu suparnici – kazao je Bjelica koji ne može pobjeći od svog prijatelja Zorana Zekića kao ni Dinamo od Sheriffa.

No ni trener Sheriffa sigurno nije sretan zbog ždrijeba, nedavno je izjavio:

– Samo da ne izvučemo Dinamo, što dalje od njih.

I može otići što dalje, odnosno dovoljno daleko od Dinama ako ne prođe suparnika iz Gruzije.

Problem plavih je što će uzvratni susret u Maksimiru odrađivati kaznu Uefe i na tom susretu neće biti gledatelja, igrat će se pred praznim tribinama.

– Nažalost, to je nedostatak, ali vjerujem u nas i da ćemo što dulje trajati u Europi. Naša želja je barem ponoviti uspjehe iz prošle sezone, ali po mogućnosti ih i premašiti – zaključio je Bjelica taj dio priče.

Plavi su, prije nego što su saznali ime mogućih suparnika, odradili i prvi trening na satu priprema. Bjelica je imao samo 22 igrača na travnjaku (19 igrača i tri vratara) i po priličnoj sparini dečki su odradili prilično zahtjevan trening.

– Nitko nije došao s viškom kilograma, svi su radili po programu koji smo ima dali i spremni su za početak priprema, a sad je na nama da ih pripremimo – veli trener plavih koji nije mogao računati na osam A reprezentativaca koji su na produženom odmoru te četiri mlada reprezentativca koja su na Euru.

Rrahmani blizu odlaska

– Morat ćemo se pripremati drukčije nego prošli put. Kad dođu A reprezentativci, oni će raditi po posebnom programu, a kad se priključe mladi, oni neće imati pripreme, njih ćemo postupno pripremati kroz sezonu. Ne vjerujem da će ta četiri mlada reprezentativca biti spremna za utakmice sa Sheriffom, ali vidjet ćemo.

Bjelica još mora vidjeti i s kojim će kadrom na Zekića, novi je povratnik Ivo Pinto, uskoro bi se trebalo riješiti pitanje lijevog beka i još pokojeg igrača, dok je prilično izvjesna prodaja Rrahmanija kojeg želi više klubova.