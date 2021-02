Mogu li “plinari” do treće u nizu? 'Oni su pod pritiskom, a mi idemo rasterećeno'

Rukometaši PPD Zagreba danas će u Celju (18.45 sati) odigrati zaostali susret elitne skupine B Lige prvaka protiv slovenskog prvaka Pivovarne Laško. Na papiru su Slovenci favoriti jer imaju četiri boda, a “plinari” za sada nemaju nijedan. Upisao je hrvatski prvak svih sedam poraza do sada, no ne odlazi momčad Vlade Šole u Celje s bijelom zastavom.

Idemo odigrati rasterećeno

– Idemo pokušati pobijediti. Momčad se napunila samopouzdanjem nakon dvije uzastopne pobjede u SEHA Gazprom ligi, protiv Tatrana i Eurofarma. Ako u Celju odigramo cijelu utakmicu onako kako smo odigrali drugo poluvrijeme protiv makedonske momčadi, onda imamo dobru priliku da odnesemo prva dva boda. Ako budemo igrali kao u prvom poluvremenu protiv Eurofarma, onda nam se ne piše dobro – rekao je Vlado Šola, trener PPD Zagreba.

Celjani su iznenadili u svojoj posljednjoj utakmici u Ligi prvaka kada su u gostima pobijedili Nantes.

– Oni imaju dobro razrađen sustav igre kojeg se stalno drže. To je jedna dobra, iskusna ekipa koja ima glavu i rep. No ovoga puta su oni pod većih pritiskom nego mi. Oni si pobjedom možda osiguravaju plasman u osminu finala premda je do kraja još jako puno utakmica. Mi idemo odigrati rasterećeno i vjerujem da nećemo razočarati naše navijače – kazao je Šola.

Momčad se polako diže u formi, no nekako je u prve dvije utakmice u drugom dijelu sezone naviše pokazao vratar Matej Ašanin...

– Istina, brani jako dobro i to od njega očekujem u drugom dijelu sezone. Želim da zadrži ovaj nivo obrana. Jer, bez dobrog vratara teško se može dobiti ozbiljna utakmica. Ali pohvalio bih i sve ostale igrače koji su počeli ispunjavati zadatke koje sam im zadao na treninzima. Možda izgleda sa strane da često mijenjam igrače, no vjerujte mi da svaki igrač točno zna kada i koliko će igrati i što očekujem od njega. U redu, imam u glavi tu jednu početnu postavu, no brojnim rotacijama želim samo poboljšati naš nivo igre – rekao je Šola.

Kako se snašao novi igrač, Mađar Csaba Leimeter?

– Igrao je nešto malo protiv Eurofarma i to što je odigrao, posebice u obrani, bilo je jako dobro,. Nažalost, nije baš pogodio vrijeme kada će doći jer nemamo vremena za pripreme zato što igramo svaki drugi-treći dan. Protiv Eurofarma bio je umoran od puta, sređivao je taj dan stan i dokumentaciju. Vjerujem da će biti sve bolji u idućim utakmicama – istaknuo je Šola.

Nema Vlaha i Srne

Igrački kadar uoči Celja?

– Isti kao protiv Eurofarma. I dalje nam nedostaju Vlah i Srna koji se muče s ozljedama. Vjerujem da će uskoro biti u igračkom kadru pa ćemo dobiti još dodatno na širini – zaključio je Šola.

Parovi zaostalih utakmica koje se igraju danas - skupina A: Kielce (Karačić) - Porto (Slišković); skupina B: Celje - PPD Zagreb, Barcelona (Cindrić) - Veszprem (Štrlek)