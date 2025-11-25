Mladostašice u Skopju otvaraju europsku sezonu

Nakon što su naši odbojkaši prošlog tjedna uspješno prešli prvu prepreku u europskom CEV Challenge kupu, i pred odbojkašicama Mladosti stoji otvaranje europske sezone.

Ekipa trenera Riccarda Boierija sinoć je odletjela put Skopja gdje ih u srijedu od 20 sati čeka prva utakmica šesnaestine finala CEV kupa protiv ekipe Janta Volej Kisela voda.



Makedonke su u dosadašnjem dijelu sezone nastupile u kvalifikacijama za grupnu fazu CEV Lige prvakinja, pobijedivši dva puta sa po 3-2 ekipu Gackog, koju i Mladostašice dobro poznaju iz ranijih sezona, ali onda poklekle na posljednjoj stepenici od francuskog Le Canneta.

"Nakon napornog susreta u Kaštelima u subotu u Superligi koji smo izgubili u pet setova, i možda još napornijeg puta u Dalmaciju zbog snijega i iznimno lošeg vremena, pred nama je novi velik izazov u CEV kupu. Igramo protiv makedonskih predstavnica koje smo dobro skautirale i dobro se za njih pripremile. Očekujemo i tamo dobar susret, a pogotovo tjedan dana kasnije kod nas doma gdje vjerujemo da će nas i naša publika doći podržati u velikom broju. Ako odigramo onako kako znamo, mislim da možemo pobijediti već i u Skopju. Dolazimo tamo po pobjedu. Radi se o ekipi koja je mahom sastavljena od domaćih igračica i vjerujem da smo kvalitetniji sastav od njih", rekla je prije puta u Makedoniju iskusna reprezentativna srednja blokerica, Mirta Freund.

"Nije nas taj nespretni poraz u pet setova nimalo destabilizirao. To je sport, takve se stvari događaju, no mi smo svjesne svoje kvalitete. Dapače, jedva se čekamo Kaštelankama revanširati u Domu odbojke. A do tada želimo nastaviti s dobrim partijama. Prva prilika je već u Skopju", dodala je.

Prošle sezone su Mladostašice igrale u CEV Ligi prvakinja, sada pak u CEV kupu.

"Puno nam je pomogla lanjska sezona u Ligi prvakinja, igrali smo protiv najboljih ekipa, pogotovo Conegliana koji je najbolja svjetska ekipa. Prošlogodišnje nam iskustvo pomaže općenito jako puno u svim utakmicama, od domaćeg prvenstva na dalje, pa vjerujem da će nam i sada biti od velike koristi", rekla je Mirta Freund.

Uzvratna utakmica u Domu odbojke na rasporedu je sljedećeg tjedna, u srijedu, 3. prosinca u 20 sati.